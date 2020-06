6 nữ idol Kpop có style đậm cảm hứng thời trang thập niên 90

Thời trang thập niên 90 là một phong cách được nhiều ngôi sao quốc tế ưa chuộng. Tại Kpop, những "tín đồ" của style này có thể kể đến 6 cái tên nổi bật như Jennie (Black Pink), Lisa (Black Pink), YooA (Oh My Girl), Sun Mi, Joy (Red Velvet), Na Yeon (Twice).

Jennie

Jennie ưa chuộng những mẫu quần jeans cạp cao, ống suông mix với những chiếc áo croptop khoe eo thon.

Những phụ kiện cổ điển như trâm cài, nơ chun buộc tóc được Jennie lăng xê nhiệt tình.

Style của Jennie được giới trẻ học hỏi vì vừa thời thượng, vừa dễ ứng dụng trong cuộc sống ngày thường.

Lisa

Tương tự Jennie, Lisa của Black Pink cũng thường xuyên lăng xê các item có cảm hứng từ thời trang thập niên 90. Những mẫu trang phục như quần ống loe...

...Áo croptop, quần jeans cạp cao...

...hay quần yếm đều được biến hóa cuốn hút mỗi lần Lisa ra sân bay.

YooA

Chỉ với set đồ đơn giản gồm croptop và jeans rách gối, YooA đã đủ tỏa sáng ở sân bay.

Cô nàng cũng yêu thích những mẫu blazer oversize cổ điển.

YooA biến hóa nhiều hình ảnh đa dạng, từ nữ tính thanh lịch cho đến thể thao hầm hố.

