4 hot trend mùa hè 'ra đường là gặp' của sao Việt - Hàn

T cx chịu luôn r, đúng là bị ghét thì thở thôi cx thành lí do để anti

Ai chả có lúc vui buồn mệt mỏi chứ là fan thì nên tôn trọng , an ủi và cổ vũ cô ấy nhiều hơn nữa đi nà, đừng lo quá lúc trưa cô ấy live trên intagram vì đọc được bài viết này đấy sợ fan buồn nên cô ấy mới live để nc cùng ng hâm mộ, rosé ah cố lên , cứ thể hiện cảm xúc thật của mình k sao cả vì bạn cũng chỉ là con người thôi mà

Twice chỉ nổi tiếng ở HQ là chính nên fan quốc tế nói Twice là nhóm nhạc bth cũng ko sai vì ở quốc tế độ nổi tiếng của Twice ko bằng BP