4 'điên nữ' vừa đẹp vừa ngầu trên màn ảnh Hàn

Xấu tính đủ đường nhưng những mỹ nhân này vẫn hút fan nhờ tạo hình long lanh, sang chảnh.

1. Seo Ye Ji

Trung thành hình ảnh khá an toàn từ trước đến nay, Seo Ye Ji gây bất ngờ khi tái xuất trong drama Điên thì có sao? (It's okay to not be okay) với tạo hình đột phá. Ít ai nghĩ mỹ nhân có gương mặt khá hiền lành lại vào vai quý cô nhà văn kiêu ngạo như "ác ma" trọn vẹn đến vậy.

Thoát khỏi vẻ nhu mì, Seo Ye Ji trở nên sang chảnh với tủ đồ đúng chuẩn quý tộc.

Giữa bối cảnh hiện đại, nữ nhà văn Moon Young như bước ra từ thập niên cũ với những bộ váy áo nhiều tầng lớp, phom dáng kiểu cách, nhấn vào các chi tiết đặc trưng như tay bồng, váy xòe... Trang phục chủ yếu có tông đen huyền bí, thể hiện tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn của nhân vật.