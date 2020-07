3 mỹ nhân IZONE có style sân bay đẹp nhất

Đầy luôn nhé. Về thần thái hay độ ưu ái mời so G-Dragon.Nam đấy nhưng mặc đồ nữ vẫn đẹp nên Karl Lagerfeld ưu ái như thế nào. =)) còn đại sứ chính thức phát ngôn, hình ảnh là Kim Go Eun nhé. ứu ái sao châu Á chỉ có Châu Tấn và G-Dragon.Đến store Chanel HQ cô Jen còn ko đc treo cái poster nào vì khí chất ko đủ để lên hình, toàn do ekip cô ý tự làm để chụp tạp chí. Đại sứ mà chỉ đc mỗi cái Instagram.Đại sứ hình ảnh hay phát ngôn của Chanel thì mới đc mặc đồ Hatur Conture nhé. Cô Jen xin lỗi chưa bao giờ đc mặc. Chứ đồ dòng so bình thường trên sàn runway Chanel nó cho đầy, Đại sứ ko phải fake quà như ekip cô Jen làm để chụp ảnh tạp chí đánh lận con đen là đc quan tâm kinh lắm.

Cái chính cô Jen cứ thích đú cái danh hiệu Chanel nên ekip cô ý đẩy lên cho bằng được cơ. Chứ mấy cô còn lại phù hợp sp các dòng khác nhìn hình ảnh đẹp bao nhiêu.Chanel mà quan tâm họ tự sửa size cho vừa với bạn chứ ko có chuyện họ để đại sứ đi sự kiện mà mặc đồ xấu thậm tệ thế đâu. Jen ko đẹp vì cô Jen chỉ bon chen vào cái đại sứ dòng phụ kiện=)) ( một đại sứ mới toe Chanel phát minh ra cho thị trg HQ) Cái thánh Chanel ko do fan và Jen đặt mà do ekip cô nàng o bế bao năm. Mục đích để nâng tầm cô ý thôi. Mục đích cả tiếc là Chanel vẫn chỉ gẩy cái móng tay say no với chức danh đại sứ hình ảnh thương hiệu.

nhk1223 - 23 phút trước