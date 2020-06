12 outfits cực chất của 'anh bạn ngầu nhất Internet' Luka Sabbat

Mẫu nam 23 tuổi được mệnh danh là ''fashionisto'' bảnh nhất làng mốt.

Luka Sabbat, mẫu nam sinh năm 1997 sớm bộc lộ năng khiếu thời trang từ năm 16 tuổi. Đam mê sáng tạo, thời trang, Luka từ bỏ giảng đường đại học. Giữa hàng nghìn fashionisto theo đuổi phong cách lịch lãm, chỉn chu, Luka khác biệt với phong cách đường phố bụi bặm, chất chơi và luôn đón đầu xu hướng.

Năm 18 tuổi, Luka sải bước trên hàng loạt sàn catwalk danh tiếng. Đặc biệt anh chàng được chọn làm model ra mắt cho Yeezy Season 1. Mái tóc rối bù, hàng ria mép và phong cách thời trang độc đáo khiến The New York Times gọi Luka là The coolest teenager on the Internet (Anh bạn ngầu nhất Internet).

Luka Sabbat thực sự trở thành niềm cảm hứng cho các tín đồ thời trang. Chính nét độc lạ đã giúp anh chàng sở hữu hơn 2,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Bên cạnh thời trang, Luka cũng tham gia đóng phim truyền hình, nổi bật có sitcom Grown-ish.

Mặc bộ suit đen nhìn rất thường nhưng áo sơ mi và giày hoạt tiết trùng lặp nói lên đẳng cấp của ''fashionisto'' Luka Sabbat.

Luka ít khi tuân thủ phong cách mix đồ thông thường. Ở mỗi outfits, anh chàng sẽ tạo một điểm nhấn đặc biệt. Cách nhét một bên gấu quần vào boots của Luka được hàng triệu tín đồ thời trang học theo.

Luka diện set đồ denim đi dạo đường phố Paris.

''Anh bạn ngầu nhất Internet'' diện trench coat của Burberry tại London Fashion Week.

Street style của Luka khiến giới trẻ trầm trồ. Diện item nữ tính như quần ống loe, túi lông,... nhưng Luka vẫn rất nam tính và thời trang.

Luka tại Met Gala 2018. Model nam cũng càn quét thảm đỏ không kém gì các nữ diễn viên với chiếc áo choàng dài lộng lẫy.

Trước buổi trình diễn của Maison Margiela, Luka gây sự chú ý với áo khoác trong suốt màu xanh mix với quần cùng màu.

Một chiếc trench coach in hoa được anh chàng diện đi dạo phố. Những chiếc quần ống đứng có vẻ là item yêu thích của Luka.

Luka năng động, trẻ trung với áo t-shirts trắng mix cùng khoác kẻ caro.

Bên cạnh trang phục, kiểu tóc ''rối bù'' cũng là một trong những sự độc đáo của mẫu nam 23 tuổi. Nếu không ''xõa ngang vai'' anh chàng sẽ buộc túm gọn gàng như thế này để phù hợp với sự kiện thời trang.

Vẻ ngoài chất lừ của Luka được các nhiếp ảnh gia bắt gặp lúc anh chàng dạo phố buổi tối.

Luka giản dị đi shopping cùng cô bạn Kendall Jenner.

Quỳnh Anh (Theo Vogue)