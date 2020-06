10 mỹ nhân là biểu tượng thời trang trên màn ảnh Hàn

Không chỉ thu hút về nội dung, những drama này còn có nhân vật nữ đặc sắc, tạo nên nhiều xu hướng thời trang được giới trẻ học hỏi.

1. High Fashion Queen: Jun Ji Hyun Mỗi lần xuất hiện trong các drama, Jun Ji Hyun luôn tạo nên cơn sốt về thời trang. Một trong những nhân vật đáng nhớ nhất giúp nữ diễn viên thành biểu tượng màn ảnh là Chun Song Yi trong Vì sao đưa anh tới. Vào vai một minh tinh đình đám, Chun Song Yi diện toàn những item sang chảnh, đắt đỏ. Cũng từ tác phẩm này, biệt danh "mợ chảnh" của nữ diễn viên ra đời.

Ngoài vai Chun Song Yi đình đám, Jun Ji Hyun cũng để lại ấn tượng khi tham gia Huyền thoại biển xanh với vai mỹ nhân ngư Sae Hwa. Dù đi lạc từ đại dương lên đất liền, Jun Ji Hyun vẫn khoác lên mình toàn đồ hàng hiệu. Phân cảnh cô nàng bới thùng rác cũng ra toàn đồ xa xỉ diện mỗi ngày đến nay vẫn khiến fan thích thú.



2. Vẻ đẹp cổ điển: Son Ye Jin Trước khi tham gia Hạ cánh nơi anh, Son Ye Jin vốn đã được khen là "mỹ nhân không tuổi" của Kbiz với nhan sắc dường như "bất biến" theo thời gian. Đến tác phẩm gây sốt hợp tác với Hyun Bin, danh hiệu "biểu tượng thời trang" của nữ diễn viên càng được khẳng định. Vai diễn của Son Ye Jin trong Hạ cánh nơi anh là Yoon Se Ri - một nữ giám đốc con nhà tài phiệt, làm chủ công ty thời trang mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Vì gặp tai nạn nhảy dù, cô vô tình lạc sang biên giới của Triều Tiên. Từ đó, tác phẩm khắc họa cuộc sống của Se Ri ở cả hai vùng Nam - Bắc Hàn.

Khi ở Hàn Quốc, Se Ri diện đồ quý tộc sang chảnh bao nhiêu thì lúc sang Triều Tiên, cô nàng "không một xu dính túi" lại diện đồ đậm chất bà thím bấy nhiêu. Tuy nhiên dù mặc bất cứ món đồ nào lên người, từ những bộ đầm ôm sát quyến rũ cho đến áo trench coat thanh lịch, Son Ye Jin vẫn toát lên vẻ đẹp đậm chất cổ điển.

3. Quý cô thành thị: Lee Da Hee Trong các vai diễn gây ấn tượng gần đây như Vẻ đẹp tiềm ẩn hay Search: WWW, Lee Da Hee luôn mang đến dáng vẻ của một quý cô thành thị sang trọng, hiện đại. Các phân cảnh diễn xuất được Lee Da Hee biến thành một sàn runway để cô diện đủ kiểu váy áo hàng hiệu đẳng cấp.

Lối ăn mặc của Lee Da Hee gợi cảm nhưng không quá đà, thanh lịch nhưng không già dặn. Cô biết cách tạo điểm nhấn bằng những món phụ kiện như thắt lưng, mũ, hoa tai, vòng cổ layer... tạo nên tổng thể sành điệu chẳng khác gì dự fashion show. Cũng nhờ Lee Da Hee, nhiều cách làm đẹp, đặc biệt là màu son hồng tím rất nổi bật của nữ diễn viên trở thành cơn sốt.

4. Vẻ đẹp vượt thời gian: IU Vai diễn bà chủ kỳ quặc Jang Man Wol của khách sạn ma quái Hotel Del Luna không chỉ giúp IU khẳng định khả năng diễn xuất, mà còn giúp cô thành biểu tượng thời trang đích thực với phong cách vintage hoàn hảo. Trong drama, Man Wol bị mắc kẹt trong khách sạn hàng trăm năm, vì thế cô cũng trải qua tất cả những giai đoạn hoàng kim của thời trang. IU tái hiện thời trang của từng thập niên rất rõ nét, khiến giới mộ điệu luôn phải háo hức chờ đón sự biến hóa của cô nàng. Để thực hiện bộ phim này, êkíp phải chuẩn bị hàng trăm bộ quần áo, tất cả đều có phong cách kiều diễm, diêm dúa với nhiều bèo, ren, xếp nhún... Đi kèm theo đó là hàng loạt phụ kiện kiểu cách như mũ rộng vành, kính kèm dây đeo, hoa tai bản lớn, vòng choker... Việc kết hợp tất cả những item đó làm sao để thể hiện được tinh thần thời trang của thời đại mà vẫn không bị lỗi mốt, sến sẩm là điều không dễ dàng, tuy nhiên IU và êkíp của bộ phim đã làm được. 5. 'Nữ thần' công sở: Park Min Young Nếu muốn biết làm sao để mặc kín đáo, thanh lịch tới công sở mà không bị già nua, nhàm chán, bạn hãy học hỏi phong cách của Park Min Young trong các bộ phim như Thư ký Kim sao thế? hay Her Private Life. Bằng những tác phẩm miêu tả rõ nét cuộc sống chốn văn phòng, Park Min Young khẳng định được nhan sắc "nữ thần" luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Những khung hình có Park Min Young luôn sáng bừng không chỉ nhờ nụ cười "tỏa nắng" của cô mà còn vì trang phục ngập tràn màu sắc tươi sáng. Khi diện suit, Park Min Young chọn các tông tươi để không bị già dặn. Cô cũng có vô số kiểu áo sơ mi điệu đà vừa đủ, giúp làm duyên khi đi làm mà không bị "lố".

Không chỉ được các cô gái công sở học hỏi phong cách ăn mặc, Park Min Young còn tạo nên nhiều trend về trang điểm, tạo kiểu tóc. 6. Công chúa Punk: Kim Da Mi Tính cách nổi loạn của "điên nữ" Jo Yi Seo trong Itaewon Class được thể hiện rất rõ nét qua phong cách ăn mặc của cô nàng. Kim Da Mi là một biểu tượng hoàn hảo cho phong cách punk rock ngổ ngáo, đại diện cho một thế hệ trẻ xứ kim chi đầy tham vọng và sẵn sàng khẳng định cá tính riêng biệt.

Một trong những đặc trưng phong cách của Kim Da Mi là mái tóc ombre ngắn ngủn hai màu với phần đuôi vàng chói lọi nổi bật. Nhờ sức hút của Yi Seo, kiểu tóc bất quy tắc này nhanh chóng trở thành hot trend, được giới trẻ Hàn đua nhau bắt chước thời gian qua.

Khác với những nhân vật nữ từ trước đến nay của các drama, Yi Seo mặc đồ tuyền tông tối với bộ sưu tập áo khoác da siêu cool ngầu. Phong cách như rock chic của cô nàng còn được thể hiện rõ nét qua các kiểu boots buộc dây, kính râm , vòng choker... Thời gian Itaewon Class gây bão rating, các cô gái Hàn đua nhau bắt chước lối ăn mặc phóng khoáng của Kim Da Mi. 7. Trendsetter: Moon Ga Young Tempted và Find Me In Your Memory là hai tác phẩm giúp Moon Ga Young đứng vào hàng ngũ những mỹ nhân mặc đẹp nhất trong các drama Hàn. Có nhan sắc xinh đẹp và thân hình mảnh mai, cao ráo như người mẫu, Moon Ga Young có khả năng biến mọi trang phục cô khoác lên mình trở nên rất thời thượng, đẳng cấp.

Với tạo hình nữ minh tinh trong Find Me In Your Memory, Moon Ga Young được diện toàn những item cầu kỳ như váy dạ hội hay chân váy dài đến bắp chân. Nữ diễn viên đã mang đến một Yeo Ha Jin đáng yêu nhưng cũng đầy sâu sắc.



8. Cô gái năng động: Shin Min Ah Đầu năm 2017, đài tvN gây sốt khi giới thiệu drama Tomorrow with you, dựa trên cuốn tiểu thuyết best-seller Vợ người du hành thời gian. Shin Min Ah đảm nhiệm vai một nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp nhưng không mấy thành công trong sự nghiệp. Dù là "con sâu bia" chính hiệu, Song Ma Rin vẫn có tủ đồ phong phú để thay đổi hàng ngày. Phong cách của cô thể hiện rõ nét một nàng nhiếp ảnh có chút năng động, bụi bặm, nhưng lúc cần thì cũng rất thanh lịch.

Bối cảnh chính diễn ra vào mùa thu, vì vậy trang phục trong phim hầu hết có màu sắc tự nhiên, gần gũi như xanh khaki, be, tím than... Lối ăn mặc dễ học hỏi giúp Shin Min Ah tạo trend ngay khi phim lên sóng.

Nhiều người học hỏi cách mix váy hoa maxi đi kèm trench coat và boots đậm chất boho của nữ diễn viên, tạo hình ảnh phóng khoáng phù hợp thời tiết se lạnh. 9. Fashionista: Krystal Sau vai diễn nữ sinh sang chảnh trong The Heirs, Krystal tiếp tục gây ấn tượng với hình tượng Nữ thần Thủy Quốc Mura trong phim Cô dâu của thủy thần. Dù chỉ đóng vai phụ, nhan sắc của Mura thậm chí còn lấn át nữ chính, được miêu tả là như "mặt trăng không bao giờ khuyết, bông hoa không bao giờ tàn".

Nhan sắc "cực phẩm", khí chất ngút trời của Mura càng được tôn lên nhờ những trang phục sang chảnh. Những trang phục của Mura không có kiểu dáng quá cầu kỳ tuy nhiên vẫn nổi bật nhờ màu sắc rực rỡ, chất liệu lấp lánh tôn lên làn da trắng. Nhiều khán giả nhận xét Mura là tạo hình xuất sắc nhất của Krytal từ trước đến nay.

10. 'Nữ hoàng' làm lố: Lee Sung Kyung Trước khi lấn sân điện ảnh, Lee Sung Kyung đã là người mẫu có tiếng ở Hàn. Trong bất cứ drama nào, Sung Kyung cũng thể hiện đẳng cấp của một chân dài thực thụ với tủ quần áo có thể "gây mê" bất cứ cô gái nào. Sau những tác phẩm thành công như It's Okay, That's Love, Lee Sung Kyung tiếp tục diễn xuất ấn tượng với vai Baek In Ha trong Cheese In The Trap. Baek In Ha có thể nói là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp. Chỉ là vai phụ nhưng cô ấn tượng còn lấn át cả nhân vật chính. Cô nàng có tính cách điên loạn với đủ chiêu trò làm lố khiến người xem khó lòng quên được.



Thời trang màu mè của Baek In Ha thể hiện rõ nét cá tính "không giống ai". Lee Sung Kyung chẳng ngại khoác lên mình đủ kiểu đồ layer ngẫu hứng, kết hợp hàng loạt món phụ kiện khi sang chảnh, khi ngổ ngáo, nhưng đặc biệt phải luôn "giật spotlight".