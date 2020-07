Cuộc chiến săn giày Nike x Dior của 5 triệu tín đồ 'con nhà giàu'

Dior x Nike Air Jordan 1 là thiết kế giày đang được các tín đồ thời trang quan tâm. Mẫu sneakers đánh dấu màn hợp tác giữa nhà mốt cao cấp nước Pháp Christian Dior cùng thương hiệu đồ thể thao hàng đầu Nike. Sự hợp tác có một không hai giúp đôi giày trở thành niềm ao ước của các bạn trẻ mê đồ hiệu. Tuy nhiên, để sở hữu được sản phẩm này không phải là điều dễ dàng.

Đôi Air Dior đang gây sốt.

Muốn sắm giày Dior x Nike, khách hàng phải đăng ký trên một trang web do thương hiệu Dior cung cấp. Nếu may mắn, bạn sẽ là một trong những người hiếm hoi được hãng gửi mail chúc mừng có cơ hội "tậu" đôi giày. Sau đó, bạn cung cấp thông tin chi tiết để "đặt cọc" đôi giày tại một store của Dior. Khi đến mua hàng, khách đưa QR code được hãng cung cấp, đi kèm giấy tờ tùy thân chứng minh.

Chủ tịch và CEO của Chrisitan Dior Couture, Pietro Beccari, xác nhận với WWD tính đến hiện tại đã có hơn 5 triệu người đăng ký được mua giày. Tuy nhiên nhà sản xuất dự định chỉ tung ra khoảng 13.000 đôi, trong đó 8.000 đôi để bán rộng rãi và 5.000 đôi dành riêng cho các ngôi sao, khách hàng cao cấp.

Kylie Jenner là sao nữ đầu tiên được sở hữu đôi giày trước ngày ra mắt.

Dior giành quyền ưu tiên mua đôi giày cho những khách hàng VVIP (đã chi trên 50.000 USD để mua đồ tại thương hiệu), số còn lại sẽ bốc thăm trúng thưởng. Tuy nhiên một số khách hàng dù đã chi vượt con số đó nhưng vẫn không may mắn nhận được mail chúc mừng từ Dior. Cũng vì cơn sốt như vậy nên không ít người đăng ký mua giày thành công đã rao bán lại sản phẩm trên các trang mua sắm. Từ mức giá ban đầu là 2.200 USD (phiên bản cổ cao) và 2.000 USD (phiên bản cổ thấp), đôi giày được rao bán với giá lên tới 10.000 USD, gấp năm lần giá trị thực.

Dior x Air Jordan 1 đã được trình diễn trong BST Thu Đông của nhà mốt Pháp hồi tháng 12/2019, tuy nhiên mãi đến tuần trước, người hâm mộ mới có thông tin chính xác về việc phát hành của sản phẩm này. Theo dự định, hãng định ra mắt giày vào tháng 4, nhưng vì Covid-19, kế hoạch được lùi lại vào ngày 8/7.

Ít ngày trước khi mở bán chính thức, tín đồ thời trang "máu mặt", hội con nhà giàu sang chảnh nô nức khoe sở hữu đôi giày sớm. Ngoại trừ các ngôi sao có sức ảnh hưởng được thương hiệu gửi tặng giày như Kylie Jenner, Se Hun, Zico, Nam Joo Hyuk... đây đều là những người đã phải chi bộn tiền cho Dior để trở thành khách hàng VVIP và may mắn được lựa chọn bởi nhà mốt Pháp.

Một tín đồ thời trang người Hàn Quốc khoe được mua giày sớm.

Trên Instagram, các rich kids đua nhau khoe thư chúc mừng được mua hàng từ Dior. Một tín đồ người Nhật Bản có tên Yasushi Sugiyama khoe 5 năm rồi anh mới thấy mình may mắn đến vậy. Rich kid Avalinta đến từ Bỉ đăng tải bức ảnh chụp đôi Dior x Nike Air Jordan 1 phiên bản cổ thấp với dòng trạng thái: "Thật may mắn cho tôi! Cảm ơn Dior nhé". Cô vốn là tín đồ hàng hiệu, sở hữu bộ sưu tập túi Hermès "khủng" và các loại túi xách đắt đỏ khác. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải nhận mail xin lỗi, "chúc may mắn lần sau" của Dior.

Theo Sneakers News, ngoài đôi Dior x Air Jordan 1, collab lần này của Nike và Dior còn bao gồm một BST phục trang và phụ kiện. Khách hàng có cơ hội mua sắm ở pop-up store được tổ chức tại một số khu vực trên toàn cầu. Quyền tham gia pop-up được phát hành dưới dạng xổ số.

Giày thể thao Air Dior được sản xuất tại Italy và trang trí thủ công bởi những bậc thầy chế tác da, mang những đặc điểm vượt thời gian của cả hai thương hiệu. Trên thân giày, biểu tượng của Nike được dập vân họa tiết Dior Oblique sang trọng. Logo đôi cánh Jumpman kinh điển của Air Jordan được in nổi trên phần mắt cá chân với dòng chữ Air Dior. Dưới đế giày in dòng chữ Dior "cộp mác" sự sang chảnh. Giày có tông màu xám - trắng đặc trưng của nhà mốt nước Pháp. Trong lịch sử 35 năm của dòng Air Jordan, đây chính là sản phẩm xa xỉ nhất của món phụ kiện này. "Dior và Jordan đều là biểu tượng của sự hoàn hảo trong lĩnh vực thời trang xa xỉ và cao cấp", Kim Jones - giám đốc nghệ thuật của Dior Men, người sở hữu đến 40 đôi giày Air Jordan, cho biết.

Theo: WWD, Sneakers News