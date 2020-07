Đề xuất không giới hạn số lượng các cuộc thi nhan sắc

Dự thảo Nghị định mới, do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) soạn thảo, có nhiều đổi mới về việc quản lý các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. Theo đó, với các cuộc thi sắc đẹp trong nước, dự thảo Nghị định theo hướng khoanh vùng các cuộc thi. Cục chỉ cấp phép cuộc thi hoa hậu quốc tế tại Việt Nam hoặc cuộc thi cấp quốc gia. Các cuộc thi do đơn vị, công ty tổ chức tại địa phương sẽ do địa phương cấp phép.

Theo Nghị định 79 hiện hành, chỉ top 3 người đẹp đạt danh hiệu các cuộc thi trong nước mới được dự thi quốc tế. Tuy nhiên, theo dự thảo, chỉ cần những người này đẹp có giấy mời, đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi quốc tế thì sẽ được tham gia. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng sẽ không giới hạn số lượng, quy mô các cuộc thi trong nước. Trước đây, mỗi năm chỉ có 2 cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, 3 cuộc thi cấp vùng ngành và 1 cuộc thi cấp tỉnh được cấp phép.

Dự thảo mới không giới hạn quy mô, số lượng các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - thực tế Việt Nam những năm qua phát triển mạnh các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. "Chính sách của Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động biểu diễn theo quy định pháp luật. Hầu hết cuộc thi đều không sử dụng ngân sách nhà nước, là các hoạt động xã hội hóa. Do đó, theo tôi, không nên cấm nếu họ không vi phạm pháp luật", ông nhấn mạnh.

Thời gian qua, việc bùng nổ các cuộc thi sắc đẹp dẫn đến tình trạng loạn danh xưng, trong đó có những cuộc thi chất lượng chưa cao, như: Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng ngành thép, Nữ hoàng dịch vụ nhà hàng, Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam... Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) khi ập vào khách sạn 5 sao tại TP HCM đã bắt quả tang ba cô gái bán dâm với giá 18.000 - 30.000 USD. Một trong ba cô được giới thiệu là hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Những vấn đề này khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu quy định về các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong Dự thảo Nghị định mới "thông thoáng" hơn có dẫn đến tình trạng loạn có quá nhiều hoa hậu.

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - cho rằng, việc bỏ một số quy định không đến mức làm loạn danh hiệu. Theo ông, việc cấp phép trước đây vô tình tạo nên thương hiệu cho một số cuộc thi. Sự vô tình này dễn đến việc nhiều người lấy thương hiệu để xin tài trợ, quảng bá rầm rộ cuộc thi, dẫn đến hệ lụy. Do đó theo ông, để tránh trường hợp này, quyền cấp phép nên trả về địa phương thay vì Cục Nghệ thuật Biểu diễn như trước đây.

Ông Dương Kỳ Anh - Trưởng ban tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến 2008 - cho rằng sự "thông thoáng" là cần thiết và nó cũng đúng với pháp luật. Ông Trần Hướng Dương, Cục Phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn - nhận định, việc gỡ bỏ các quy định nghiêm ngặt trong Nghị định 79 trước đây sẽ giúp các cuộc thi sắc đẹp tự đào thải lẫn nhau.

Anh Minh