6 nhan sắc sáng giá đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2020

Nguyễn Hà My (sinh năm 1999, Phú Thọ) nhận được nhiều chú ý vì từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019. Cô là sinh viên lớp Anh 2 Thương mại Quốc tế K56. Xuất phát từ "cái nôi hoa hậu", Hà My được nhiều người ủng hộ sẽ lập thành tích giống Lương Thùy Linh - cô em thân thiết của Hà My tại trường.