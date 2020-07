Sao Hàn để tóc 'râu gián': Người cá tính ngút ngàn, kẻ bị dìm nhan sắc

Trong đợt comeback với How you like that, Jennie cũng thử nghiệm style tết mái giống Rosé. Tuy nhiên hiệu quả mà cô nàng mang lại không được như thành viên cùng nhóm. So với các kiểu tóc khác, tóc tết mái khiến Jennie trông cứng nhắc, kém xinh đôi phần.