Ji Soo ngày xưa tóc tai đơn giản bao nhiêu, giờ cầu kỳ bấy nhiêu

Từ khi comeback với How you like that, Ji Soo thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Dù không đổi những màu tóc chất chơi như các thành viên khác, nữ idol cho thấy sự đầu tư chỉn chu bằng style làm tóc cầu kỳ. Không chỉ lăng xê mái tóc buộc nửa điệu đà khắp châu Á, Ji Soo còn áp dụng kiểu tóc này thường xuyên ở đời thường. Nhiều khán giả phát hiện gần đây, kể cả khi mặc đồ siêu đơn giản, visual Black Pink vẫn làm tóc chỉn chu.