6 sao Hàn để tóc 'black pink': Người xinh ngất, kẻ bị dìm thê thảm

Jennie có pha thử nghiệm nhuộm mái hồng trong đợt comeback với How you like that. Kiểu tóc này của cô nàng được khen rất hợp với thương hiệu "Black Pink", đồng thời giúp Jennie tôn lên nhan sắc vừa ngọt ngào, vừa cá tính.