Võ Hoàng Yến - Mâu Thủy chụp hình sắc lạnh

Mâu Thủy từng đoạt danh hiệu Quán quân Vietnam's Next Top Model, á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nên tự tin có đủ kinh nghiệm để truyền đạt cho thí sinh. Trong khi đó, Võ Hoàng Yến từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình về người mẫu như Siêu mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model, The Face...