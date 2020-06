Tình duyên, sự nghiệp của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014

Huyền My xây dựng hình ảnh gợi cảm sau cuộc thi. Cô trở thành gương mặt đắt show sự kiện. Thỉnh thoảng, Huyền My thử sức với vai trò MC. Đầu 2018, Huyền My tham gia một bộ phim điện ảnh tại Myanmar có tên tiếng Anh là Bridge of Clouds. Cô đóng vai một du học sinh tên May, có mối tình đẹp với chàng trai Daniel (Nay Toe thủ vai).