Thủy Tiên trao 2 tỷ đồng lúa giống cho nông dân nghèo

Tìm hiểu và biết nhiều nông dân không vay mượn được tiền mua lúa giống cho vụ mới vì hạn mặn và khó khăn kéo dài từ năm ngoái đến nay, Thủy Tiên bàn với chồng trích 2 tỷ trong 15 tỷ đồng tiền được khán giả quyên góp hồi cuối tháng 3 để mua lúa giống tặng bà con.

Công Vinh sắp xếp việc riêng ở Học viện Bóng đá do anh thành lập để về miền Tây cùng vợ. Hôm 25/6, họ trao lúa ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Họ sau đó di chuyển qua các xã An Hiệp, An Ngãi Tây, An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre vào 26/6 để phân phát.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh chuyến đi. "Tội nghiệp, có mấy bác kia đến cảm ơn rồi kể: 'Mừng quá con ơi cả đêm ngủ không được. 5h sáng đã ra đây ngồi chờ, tới giờ chưa ăn uống gì hết'. Giờ xem lại còn tự ngồi khóc, nghĩ sao mà thương quá", cô chia sẻ.

Thủy Tiên cho biết sẽ quay lại, tiếp tục chia sẻ khó khăn với bà con nông dân. "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm gì nữa để cho đi. Biết ơn vô cùng, cảm ơn sự chung tay của mọi người rất nhiều. Nhờ sự chung tay góp gió thành bão mà chúng ta đã làm được rất nhiều điều ý nghĩa", cô cảm ơn các nhà hảo tâm.

Thủy Tiên và chồng trao lúa giống cho bà con.

Thủy Tiên - Công Vinh thường xuyên hoạt động thiện nguyện. Hồi đầu tháng 3, họ trích 9,5 tỷ đồng quyên góp hỗ trợ bà con Tiền Giang. Cô và chồng khảo sát, lắp đặt mỗi máy lọc nước có giá trị hơn 500 triệu đồng tại các trạm, nhà văn hóa để người dân có nước sạch sử dụng. Thủy Tiên cho biết, với số tiền 14 tỷ 182 triệu đồng được quyên góp, cô giúp bà con miền Tây lắp 29 trạm lọc, cấp nước cho vài trăm nghìn hộ dân.

Chia sẻ với iOne, Thủy Tiên kể hồi mới vào nghề, khi làm thiện nguyện, cô bị nhiều người mỉa mai rằng dùng công việc này để "đánh bóng tên tuổi". Ban đầu cô buồn, suy nghĩ nhiều nhưng về sau quen với việc đối mặt với dư luận.

"Việc mình làm, xuất phát từ trái tim và sự chân thành thì chẳng có gì phải sợ. Những lần làm từ thiện, tôi đều minh bạch chi tiêu, có hóa đơn, giấy tờ. Việc lắp đặt, sử dụng kinh phí thế nào, tôi cũng quay lại để chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Điều này không phải để phô trương mà để những người đóng góp, biết được số tiền họ quyên, đang được dùng thế nào, đúng mục đích sử dụng hay không.

Mọi sự chỉ trích đánh bóng, làm quá, PR tôi xin nhận hết, ai nói gì cũng không sao cả, miễn nhìn thấy những niềm vui của bà con khi ôm thùng nước về là tôi chấp nhận hết. Tôi rất là xúc động rưng rưng khi nhìn thấy niềm vui của họ, hạnh phúc lắm", cô chia sẻ.

Thiên Anh