Phùng Ngọc Huy sợ bảo mẫu bỏ Lavie khi ông bà ngoại đòi nuôi cháu

"Lời cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến ông bà: Hãy để chúng tôi và cả con bé được bình yên, sống đúng với tuổi thơ của con. Để Lavie được ăn ngủ và học hành tử tế chờ ngày ba về đón con. Đừng làm con thêm sợ hãi. Mong ông bà hiểu và chấm dứt ngay tất cả những hành động làm tổn thương đến Lavie và những người yêu thương, hết lòng vì sự bình an và phát triển lành mạnh của bé", bảo mẫu bé Lavie nhắn nhủ.

Họa Mi khẳng định cô đã im lặng với mong muốn để con gái cố diễn viên Mai Phương có cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, sau khi bố mẹ Mai Phương đăng tải video, làm ảnh hưởng đến gia đình, danh dự của chị em cô thì cô quyết định lên tiếng. Hiện, cô đang trong quá trình hoàn tất đơn kiện bố mẹ Mai Phương cùng luật sư Mai Tiến Luật vì đã sử dụng hình ảnh gia đình cô và nói những điều vô căn cứ.

Trương Bảo Như - bạn thân của diễn viên Mai Phương - bênh vực bảo mẫu Họa Mi. Cô tiết lộ Lavie tăng từ 16 kg lên 23 kg chỉ sau vài tháng. Nữ ca sĩ tiết lộ, trước đó, khi ở với ông bà ngoại, Lavie không được chăm sóc chu đáo. "Những lúc Phương đi diễn, phải để cho ông bà chăm sóc, nó không an tâm chút nào vì không nhờ được ai khác. Lavie đi học mẫu giáo mà người hôi do nhiều hôm không tắm, đến nỗi cô giáo phải lên tiếng than phiền. Bây giờ, ông bà không nhìn lại xem cháu mình tròn trịa và trắng trẻo ra sao, viết chữ đẹp như thế nào?

Bà có biết Lavie sợ bà đến mức nào? Nếu thật sự thương cháu mình, hãy để cho nó có tuổi thơ bình yên. Lavie đã quá thiệt thòi rồi", nữ ca sĩ lên tiếng.

Bố mẹ Mai Phương muốn đưa bé Lavie về nuôi.

Chia sẻ với iOne, bà Minh Tâm - mẹ Mai Phương - khẳng định bà chỉ muốn đưa cháu ngoại Lavie về nuôi, trong khi bé đang được bố đẻ - ca sĩ Phùng Ngọc Huy - giao hai bảo mẫu chăm sóc. Bà khẳng định những thông tin cho rằng bà không quan tâm, hỏi han và đối đãi không tốt với Lavie là bịa đặt.

"Tình mẫu tử của ông bà ngoại, có một đứa con và một đứa cháu duy nhất, bây giờ chúng tôi lại bị bố Lavie phản đối nuôi. Nhưng thực tế, Huy bỏ bê con tôi từ ngày cháu mang bầu. Một tay chúng tôi nuôi Lavie, dạy dỗ cháu nên người. Những ai sống trên đường Trần Quang Khải, quận 1 đều chứng kiến.

Cô Mi hay ai muốn kiện, thì cứ việc kiện bởi những điều tôi nói ra là sự thật. Cuộc đời có nhân quả. Mi cùng những người kia đang trả thù tôi. Họ hạ bệ danh dự, uy tín của tôi bằng những video được dàn dựng, gài bẫy", bà nói.

Trong khi đó, Luật sư Mai Tiến Luật - người tư vấn về mặt pháp lý cho bố mẹ Mai Phương - khẳng định, việc Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu, chăm sóc bé Lavie qua email là hình thức chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Trong thời gian nam ca sĩ chưa thể đưa Lavie sang Mỹ sống cùng, việc ông bà ngoại thăm hỏi, đón cháu về nuôi, bù đắp tình cảm là điều hợp lý. Quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông bà và cháu được quy định tại Điều 53 Nghị định 167 năm 2013, Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình.

Mai Phương qua đời hôm 28/3, sau gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi, hưởng dương 35 tuổi. Hồi đầu tháng 5, Phùng Ngọc Huy thông báo đã được thừa nhận quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con gái Lavie. Anh đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cha con sớm được đoàn tụ. "Tôi xin khẳng định một lần nữa, đối với tôi, con gái Lavie là ưu tiên hàng đầu", anh chia sẻ. Anh nói sẽ không để con gái thiệt thòi, thiếu thốn gì.

Theo lời quản lý của Mai Phương, bé Lavie hiện đã về sống cùng ông bà nội và được hai cô bảo mẫu sinh đôi chăm sóc. Phùng Ngọc Huy liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con. Hai cha con nói chuyện với nhau mỗi ngày để duy trì tình cảm. "Anh Huy dự tính đón bé sang Mỹ sinh sống, học tập trong năm 2020 nếu kịp lo liệu giấy tờ", anh nói.