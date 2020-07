Phi Thanh Vân bị viêm đường ruột, viêm dạ dày cấp và kiệt sức vì công việc quá tải nên phải nhập viện cấp cứu chiều 5/7. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, truyền thuốc, sức khỏe nữ diễn viên ổn định. Năm ngày sau, cô buộc phải xuất hiện vì có lịch quay vào chiều 11/7. Trước khi tới phim trường, Phi Thanh Vân ghé đền thờ Tổ nghiệp tại quận 9, TP HCM.

Trong clip livestream ghé thăm đền thờ Tổ, Phi Thanh Vân mặc kín đáo. Tuy nhiên, cô gây tranh cãi khi đi giày vào khu vực cúng Tổ dù trước thềm nhà đã có biển nhắc nhở "Để giày dép bên ngoài". Nhiều khán giả cho rằng hành động của nữ diễn viên là "thiếu tế nhị".

Phi Thanh Vân mang giày vào khu vực cúng Tổ.

Chia sẻ với iOne, Phi Thanh Vân nhận lỗi khi đi giày vào khu vực cúng Tổ. "Tôi mới bệnh dậy. Bệnh của tôi nặng, phải dùng trụ sinh liều nặng kèm thuốc an thần. Sau khi xuất viện buổi sáng, tôi chỉ kịp về nhà tắm rửa, thay đồ để đi cúng Tổ và tới phim trường. Tâm lý của tôi khi ấy không ổn định do dư âm của thuốc an thần vẫn còn trong người. Thông thường, tôi có thói quen vào cúng Tổ sẽ bỏ giày cao gót. Tuy nhiên hôm đó, tôi lại đi giày bệt nên đã đi cả giày vào khu vực dâng nhang.

Hành động sơ suất của tôi là do não bị thuốc an thần chi phối nhiều quá. Hơn nữa, biển nhắc nhở đặt ngay mũi giày, dưới chân tôi. Tôi không kịp quan sát nên đã đi thẳng vào", cô kể.

Phi Thanh Vân nói cô là người thiền định, một tâm hướng Phật, hướng Tổ nên rất buồn khi để xảy ra sự cố, bị khán giả chỉ trích. Tuy nhiên, cô vẫn mong khán giả yêu thương, bỏ qua cho hành động của cô bởi "con người không phải lúc nào cũng tỉnh táo".

Trước Phi Thanh Vân, nhiều sao Việt cũng gây tranh cãi khi đi dâng hương ở nhà thờ Tổ. Đào Bá Lộc bị phản ứng vì mặc sơ mi phanh cúc áo. Phương Mỹ Chi mặc áo croptop, quần jeans rách chụp hình ở khu vực dâng hương. Thu Thủy, Nam Thư cũng gây tranh cãi với trang phục sexy, hở hang.

Anh Minh