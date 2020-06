Pha Lê không kịp cưới trước khi sinh con

Pha Lê tiết lộ, ban đầu cô và Emmanuel Shin - bạn trai người Mỹ gốc Hàn - dự định làm lễ cưới nhỏ trước khi sinh con. Họ không muốn tổ chức đám cưới rình rang, chỉ cần ngày trọng đại diễn ra vui vẻ, ý nghĩa là đủ. Tưởng tượng lễ cưới trong đầu, Pha Lê hạnh phúc nói: "Chẳng phải cưới chạy bầu vì cả nước biết rồi, nên mới thích kiểu cho Ốc to thiệt to rồi làm cái lễ bụng bự thiệt bự nhảy đầm. Chắc vui chết! Khoái cái cảnh mặc đồ cưới mà bụng to đùng đoàng, dễ thương lắm!", cô chia sẻ.