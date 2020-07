Những cặp bạn 'đang thân bỗng nghỉ chơi' ở Vbiz

Huyền My chơi thân với Phương Oanh gần hai năm qua. Không chỉ góp mặt cùng nhau ở các sự kiện của làng giải trí, bộ đôi còn tham gia các buổi tụ tập riêng tư, đi du lịch chung. Huyền My từng cho biết, Phương Oanh hơn cô 6 tuổi nhưng cả hai hợp nhau từ suy nghĩ đến tính cách. Họ sẵn sàng chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Tuy nhiên mới đây, Huyền My và Phương Oanh bị đồn "nghỉ chơi". Hai tháng qua, khán giả không còn thấy hai người đẹp xuất hiện cùng nhau như trước. Cả hai không còn tương tác trên mạng xã hội nhưng vẫn giữ lại những hình ảnh chụp chung.