Mẹ Mai Phương kiện Trương Bảo Như vì 'bôi nhọ danh dự'

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Trương Bảo Như - bạn thân của diễn viên Mai Phương - bày tỏ sự bức xúc sau khi xem đoạn video liên quan đến việc ông Xê và bà Tâm - bố mẹ Mai Phương - trao đổi với luật sư Mai Tiến Luật, bày tỏ mong muốn đưa cháu ngoại Lavie về nuôi, trong khi bé đang được bố đẻ - ca sĩ Phùng Ngọc Huy - giao hai bảo mẫu chăm sóc.

Như nói không bao giờ quên ánh mắt bất lực, sợ hãi của Mai Phương mỗi khi mẹ đến gần những ngày cuối đời. Cô khẳng định có đầy đủ chứng cứ chứng minh rằng Mai Phương không bao giờ muốn mẹ chăm sóc và "không bao giờ muốn giao Lavie cho bà ngoại".

Bảo Như (phải) là bạn thân diễn viên Mai Phương.

Bảo Như cho biết, trước đây, khi Lavie ở với ông bà ngoại, bé không được chăm sóc chu đáo. "Những lúc Phương đi diễn, phải cho ông bà chăm sóc Lavie, nó không an tâm chút nào vì không nhờ được ai khác. Lavie đi học mẫu giáo mà người hôi do nhiều hôm không tắm, đến nỗi cô giáo phải lên tiếng than phiền. Đến cả trợ lý cũ của Phương còn nhắn tin để than phiền với tôi về việc Lavie không được tắm gội", cô chia sẻ.

Ngoài ra, Trương Bảo Như còn tiết lộ nhiều điều không tốt đẹp về đời tư của bà Tâm đồng thời cho rằng, Mai Phương bị mẹ bạo hành lúc sinh thời.

Mẹ Mai Phương đâm đơn kiện Bảo Như.

Trước những lời tố của Trương Bảo Như, chia sẻ với iOne, mẹ Mai Phương bức xúc. "Trương Bảo Như và nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz đang chà đạp danh dự gia đình tôi. Tình người ở đâu khi chơi thân với con tôi mà lại chà đạp bố mẹ bạn như vậy! Quá mất đạo đức, quá dã man. Bảo Như không hề có lòng tốt. Vì sự ích kỷ cá nhân, Như chia cắt ông bà ngoại với cháu, để Lavie sống cảnh mồ côi cùng hai bảo mẫu. Như lên tiếng tố cáo, xen vào vụ việc để đánh bóng tên tuổi, thể hiện mình là người tốt, tăng lượng khán giả yêu mến lên", bà Tâm nói.

Bà Tâm khẳng định, Trương Bảo Như không chỉ chà đạp danh dự gia đình bà bằng những thông tin không đúng sự thật mà còn cắt ghép clip để khán giả nghĩ rằng bà đang chửi con. "Tôi đã làm việc với công an quận, thành phố để họ làm rõ rằng video bị tung lên sau khi Phương qua đời là tôi đang chửi ai. Rõ ràng tôi chửi một người đàn ông đang xông vào nhà tôi bất hợp pháp, nhưng Như và mọi người lại gài bẫy và cắt ghép sai sự thật. Tôi đã kiện Như lên tòa án quận. Công an đã gọi Như đến hỏi cung. Chỉ có kiện, tôi mới lấy lại được danh dự cho mình", bà Tâm bức xúc.

Bà Tâm phủ nhận mọi thông tin từ phía Bảo Như về đời tư của bà đồng thời khẳng định không bao giờ bạo hành con gái như bị tố cáo.

Trước động thái của bà Tâm, diễn viên Trương Bảo Như nói với iOne: "Tôi biết việc bác kiện. Bác kiện thì cứ theo luật mà làm, tới đâu hay tới đó. Tôi không làm gì cắn rứt lương tâm mà phải hối hận cả! Tôi sẵn sàng hầu kiện", cô nói.

Bảo Như chia sẻ trước đây, cô không muốn lên tiếng về đời tư của Mai Phương để giữ hình ảnh cho bạn. Nhưng hiện tại, cô không thể chịu nổi những câu chuyện sai sự thật từ bố mẹ Mai Phương. "Nếu không vì tương lai của bé Lavie, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến gia đình của Phương bất kỳ một phút giây nào. Tôi từng bị nhắn tin, chửi rủa rằng đang PR bản thân nhưng chưa một lần tôi lên tiếng. Lần này, tôi ra mặt vì tuổi thơ, cuộc sống của Lavie. Nếu tôi không nói, câu chuyện sẽ đi xa theo chiều hướng thiếu tích cực", cô chia sẻ.

Bà Tâm cũng nhấn mạnh, dù Phùng Ngọc Huy có lên tiếng cho rằng đã ủy quyền hợp pháp cho hai bảo mẫu chăm sóc bé Lavie, bà vẫn sẽ kiện đến cùng bởi "ai nuôi Lavie cũng được, miễn không phải hai cô này". Luật sư Mai Tiến Luật - đại diện pháp lý của bố mẹ Mai Phương - cho rằng việc hai bảo mẫu không đưa ra được căn cứ hợp pháp về việc họ trông giữ bé Lavie là hành vi 'bắt giữ người trái luật'.

Thiên Anh