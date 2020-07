Lynk Lee không tự tin thi hoa hậu chuyển giới

Lynk Lee (hay Tô Ngọc Bảo Linh) được chú ý nhiều sau khi công khai chuyển giới. Sau 5 tháng, cô được nhận xét ngày càng nữ tính, tự tin xuất hiện ở sự kiện hay sàn catwalk. Lynk Lee cũng là gương mặt được quan tâm tại các talkshow. Gần đây, cô trải lòng tại chương trình Come out - Bước ra ánh sáng do Lâm Khánh Chi làm host.

Lynk Lee phải gồng mình suốt hơn 30 năm dù nhận ra bản thân thích mặc đồ con gái và có cảm xúc với nam giới từ nhỏ. Đến nay, cô mới được sống đúng nhất với con người và cảm xúc.

Lynk Lee nói sự nữ tính hiện tại không còn phải "gồng" mà toát ra một cách tự nhiên. Cô được sống thoải mái, mặc những bộ cánh yêu thích, trang điểm, làm tóc mỗi ngày. Giọng ca Không dám từng buồn, tức giận, áp lực trước những soi mói từ dư luận nhưng hiện tại, cô lấy đó làm động lực để sống tốt cho cuộc đời mình. "Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định chuyển giới", nữ ca sĩ nói.

Vẻ nữ tính của Lynk Lee.

Lynk Lee hạnh phúc vì được nhiều anh chị em nghệ sĩ trong giới đứng ra bảo vệ mỗi lần bị miệt thị. Cô ngưỡng mộ Lâm Khánh Chi vì cuộc sống hạnh phúc sau khi chuyển giới. "Trước giờ tôi toàn yêu đơn phương. Nhìn chị, tôi tự nhủ rồi một ngày mình cũng sẽ được như thế", Lynk Lee nói.

Đầu tháng 12/2019, Lynk Lee sang Hàn Quốc phẫu thuật cắt mí mắt và thu gọn mũi. Cô còn gọt lại hàm, hạ đường chân tóc, căng chỉ da mặt. Lynk Lee được gợi ý nên tham gia một cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới. Đáp lại, nữ ca sĩ nói sẽ không tham gia cuộc thi sắc đẹp nào vì chưa tự tin và cũng lớn tuổi rồi.

Dù ngoại hình đã nữ tính, giọng nói của Lynk Lee đang tạo nên sự đối lập. Nữ ca sĩ có kế hoạch phẫu thuật thay đổi giọng nói. "Tôi sẽ phẫu thuật dù có thể ảnh hưởng đến giọng hát, vì cái khao khát được làm con gái hiện tại đang lớn hơn. Nhưng tôi luôn có niềm tin mình vẫn có thể hát được sau phẫu thuật", Lynk Lee cho hay.

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988, nổi lên trong cộng đồng trẻ nhờ những ca khúc về đề tài học đường như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi... Sau khi chuyển giới, Lynk Lee quyết định đổi tên thành Tô Ngọc Bảo Linh. Gần đây, cô ra mắt các sản phẩm âm nhạc, đánh dấu con đường đi mới.