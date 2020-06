Khởi My - Kelvin Khánh thống nhất không sinh con, ở vậy đến già

Khởi My - Kelvin Khánh "về chung một nhà" vào năm 2017. Sau ba năm kết hôn, cặp đôi vẫn vui vẻ với cuộc sống vợ chồng son. Nhiều người tò mò về lý do cả hai chưa sinh em bé đầu lòng. Trong buổi fan meeting ngày 13/6, Khởi My - Kelvin Khánh đã giải đáp thắc mắc này của khán giả.

Trước câu hỏi về dự định sinh em bé, Kelvin Khánh chân thành chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Tiếp lời ông xã, Khởi My nửa đùa nửa thật: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí chóe rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy".

Chia sẻ của Khởi My và Kelvin Khánh tạo nên cuộc tranh cãi. Nhiều khán giả không tán thành vì cho rằng con cái là một phần của hôn nhân. Bên cạnh đó, fan cũng mong ngóng được nhìn ngắm em bé của cặp đôi "lầy lội" nổi tiếng Vbiz. Nhiều người lại ủng hộ quan điểm "sống vì mình" của hai vợ chồng. Chuyện con cái là điều tự nguyện, vì vậy đến khi nào thật sự sẵn sàng, cả hai mới nên đón thêm thành viên mới.

Khởi My sinh năm 1990 tại Đồng Nai. Cô ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt với nhiều bản hit nổi tiếng như: Vì sao, Vết cắt, Gửi cho anh, Nếu ngày ấy... Kelvin Khánh sinh năm 1994, từng được nhiều người biết đến khi là một "mẩu" của nhóm La Thăng, sau đó hoạt động solo.

Cặp vợ chồng thường xuyên tham gia các gameshow với hình ảnh lầy lội, gần gũi.

Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm. Năm 2017, cả hai làm đám cưới ấm cúng, hạn chế khách mời. Sau khi kết hôn, Khởi My - Kelvin Khánh không có quá nhiều hoạt động. Cặp đôi thường xuyên dành thời gian để có những chuyến du lịch cùng nhau. Nhờ tính cách vui vẻ, hài hước, đôi vợ chồng 9x được nhiều khán giả yêu quý.