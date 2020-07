Khả Ngân giải thích phát ngôn 'hát hay, nhảy đẹp hơn Chi Pu'

Gần đây, Khả Ngân ra mắt MV Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa. Lựa chọn một ca khúc ballad với giai điệu chậm, giọng ca 23 tuổi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng về phong cách, giọng hát. Tuy nhiên, sau 6 tháng debut với vai trò ca sĩ, nhiều lần Khả Ngân bị so sánh với Chi Pu. Cả hai được cho là có xuất phát điểm, bước đi khá giống nhau khi từ hot girl chuyển hướng sang làm diễn viên, ca sĩ.

Trước những ý kiến so sánh, Khả Ngân thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Tôi trẻ, nhảy đẹp và hát hay hơn Chi Pu. Chỉ có điều tôi nghèo hơn Chi nên không thể đầu tư như chị ấy". Phát ngôn "hát hay hơn Chi Pu" của Khả Ngân tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả đồng tình và cho rằng Khả Ngân thẳng tính, "biết mình biết ta". Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng Khả Ngân đang cố tình mượn tên tuổi của Chi Pu để PR.

Khả Ngân.

Chia sẻ với iOne, Khả Ngân cho rằng cô chỉ nói đúng suy nghĩ, quan điểm của mình. Cô buồn, khó chịu khi bị so sánh và nói bắt chước theo hướng đi của bất kỳ ai. "Đường đi nước bước của tôi khác hẳn Chi Pu. Do đó, khi bị so sánh tôi rất khó chịu. Sau này gặp những câu hỏi mang hàm ý so sánh, chắc chắn tôi sẽ từ chối trả lời. Khán giả hãy công tâm, nhìn con đường chúng tôi đi chứ đừng đánh giá dựa trên xuất phát điểm của cả hai rồi áp đặt rằng ai đang là người bắt chước", cô nói.

Khả Ngân khẳng định, từ nhỏ cô đã thích ca hát. Quyết định trở thành ca sĩ của cô đã được nhen nhóm từ 4-5 năm trước. Bài 'Cô gái Việt Nam' ra mắt hồi đầu năm của cô được Phan Mạnh Quỳnh bán từ 4 năm trước. Những bài còn lại, cô cũng đã mua được 2-3 năm. Tuy nhiên, cô cảm thấy 23 tuổi là thời điểm thích hợp để debut nên mới cho ra mắt hàng loạt sản phẩm âm nhạc với vai trò ca sĩ.

"Tôi có kế hoạch rõ ràng chứ không phải thấy Chi Pu đi hát là tôi hát theo. Hướng đi của tôi hoàn toàn khác. Mọi người hoàn toàn có thể đặt tôi lên bàn cân, so sánh về chất giọng, vũ đạo, màu sắc âm nhạc. Còn việc nói tôi bắt chước Chi Pu là sai", cô nhấn mạnh.

Trước đó, Khả Ngân từng có mối quan hệ tốt đẹp với Chi Pu. Cả hai từng chia sẻ có quãng thời gian thường xuyên qua nhà nhau ăn cơm. Tuy nhiên hiện tại, Khả Ngân từ chối bình luận về mối quan hệ với Chi Pu. Cô cũng phủ nhận việc đang dựa hơi Chi Pu để gây chú ý.

Thiên Anh