K-ICM khóc giữa vòng tay fan trong sinh nhật

Đêm nhạc The Dreamland of K-ICM: The 1stJourney đánh dấu chặng đường nghệ thuật của K-ICM. Nhà sản xuất âm nhạc trẻ ít nhiều gây được ấn tượng trong thời gian cùng Jack tạo nên những ca khúc đình đám như Sóng gió, Em gì ơi... Khi tách ra hoạt động riêng, K-ICM có những bước đi riêng.