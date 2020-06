Back to Ione

Hương Baby: Tuấn Hưng 'sát gái' nhưng chắc chắn không ngoại tình

Vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby dù giận dỗi đến mấy, có thể ngủ khác phòng nhưng không bao giờ đi qua đêm.

Hương Baby.

- Thời điểm sóng gió nhất kể từ khi chị xác lập mối quan hệ tình cảm với Tuấn Hưng?



- Làm vợ hay bạn gái của người bình thường, cuộc sống đã có nhiều khó khăn, sóng gió. Làm vợ, tình nhân của người nổi tiếng, áp lực sẽ gấp nhiều lần bởi nhất cử nhất động của các ngôi sao thường được công chúng quan tâm.

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên ngày mà tên, hình ảnh của mình tràn lan các mặt báo khi loạt ảnh đi chơi cùng anh Hưng trong một quán bar bị công khai hồi đầu 2012. Tôi khi ấy 22 tuổi, mới chập chững vào đời. Tôi không ở trong giới showbiz nên chưa bao giờ biết thế nào là scandal. Vả lại, lên bar, xả stress cùng bạn bè cũng không có gì là xấu. Tuy nhiên, khi lướt mạng xã hội, thấy nhiều bình luận tiêu cực, tôi suy sụp.

Thời điểm ấy, nếu tôi có sự mạnh mẽ, bản lĩnh, từng trải như hiện tại thì chỉ cần tắt điện thoại, không trả lời phỏng vấn hay lên tiếng đính chính gì thì mọi chuyện cứ thế sẽ trôi qua. Tuy nhiên, trong suy nghĩ non nớt của một cô bé có tâm hồn mong manh, dễ bị tổn thương, tôi ngụp lặn trong khủng hoảng. Không một ai tư vấn, giúp đỡ tôi cách vượt qua những điều tiếng không đáng có. Tôi không ăn ảnh nên stress, sợ hãi khi đọc những bình luận chê bai nhan sắc kiểu "sao con này xấu thế", "mặt như cái mẹt", "xấu vậy sao xứng với anh Hưng"... Tôi mất ngủ nhiều ngày khi nhiều người lợi dụng, đưa câu chuyện, hình ảnh này đi xa. Họ viết về "quá khứ ăn chơi của bạn gái Tuấn Hưng" dựa trên vài tấm ảnh tôi từng lên bar, đi chơi với bạn bè. Ra đường, nhiều người nhận ra tôi. Họ chỉ trỏ "người yêu Tuấn Hưng kìa".

Con gái được nuôi dưỡng, ăn học đàng hoàng nên khi bị dư luận mổ xẻ hình ảnh, nhận nhiều ý kiến tiêu cực về đời tư, bố mẹ tôi khá buồn.

- Lý do một cô gái có nhan sắc, con nhà gia giáo, có nhiều người theo đuổi lại quyết định gắn bó với Tuấn Hưng?

- Trong quá trình yêu, tôi và Hưng từng tan - hợp, hợp - tan khá nhiều lần, nhưng cuối cùng cả hai vẫn về một nhà. Có lẽ là do chữ... duyên

Thời trẻ, tôi không lý trí và quyết đoán như hiện tại. Con tim tôi nghe theo cảm xúc mách bảo. Anh Hưng khi ấy là chàng ca sĩ nổi tiếng, đẹp trai, sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng anh luôn mạnh dạn thể hiện tình cảm công khai với tôi, không giấu giếm. Anh luôn nắm chặt tay tôi đi lại giữa chốn đông người. Trên mạng xã hội, anh hát tặng, dành cho tôi nhiều lời ngọt ngào. Nếu anh không công khai mối quan hệ mà chỉ yêu thầm, chắc chắn, tôi không đủ bản lĩnh để kết hôn.

Anh Hưng rất tôn trọng tôi. Anh chưa bao giờ làm gì khiến tôi mất niềm tin vào mối quan hệ này. Tôi thấy anh là mẫu đàn ông có hiếu với gia đình, cư xử với bạn bè quân tử, trượng nghĩa nên rất trân trọng.

Tổ ấm hạnh phúc của Tuấn Hưng - Hương Baby.

- Chị thấy mình thay đổi thế nào khi lấy Tuấn Hưng?

- Làm vợ anh Hưng rất áp lực. Nếu tôi cưới một chàng trai bình thường, làm gì sai cũng chẳng ai để ý. Công việc có thất bại, không suôn sẻ, cũng chẳng ai đồn đại, lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, làm vợ anh Hưng, tôi phải luôn cẩn trọng từ suy nghĩ đến cách cư xử. 6 năm qua, tính tình tôi thay đổi rất nhiều.

Hồi mới cưới, tôi còn trẻ nên cái "tôi" khá mạnh. Tôi luôn muốn chồng làm theo ý mình, trong khi bản thân chưa thực sự tốt. Anh Hưng cá tính mạnh, rất nóng tính, còn tôi cũng là người có quan điểm, chính kiến rõ ràng trong cuộc sống. Hai người độc thân, đang quen với cuộc sống tự do, khi dọn về sống chung ắt sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn. Lý do cãi nhau xuất phát từ nhiều thứ, nào là cơm áo gạo tiền, quan điểm chăm con, thói quen sinh hoạt. Tôi và anh, ai cũng nghĩ quan điểm của mình là đúng nhất, chẳng ai nhường ai nên mâu thuẫn càng ngày càng chồng chất. Khủng hoảng trong giai đoạn đầu làm vợ, nhiều lúc tôi từng muốn khép lại hôn nhân, đường ai nấy đi với anh Hưng. Lắm lúc, tôi bực bội, giận chồng nên không để tâm tới công việc, chuyện nhà cửa, con cái. Do đó, những bài báo, đặt nghi vấn vợ chồng tôi ly hôn thời điểm ấy không phải không có cơ sở. Vì không có lửa, làm sao có khói.

Nhưng giờ đây, ngẫm lại, tôi thấy mình có phần trẻ con, ích kỷ. Vợ chồng, xô bát xô đũa là chuyện không tránh khỏi. Quan trọng là sau mọi chuyện, tôi và anh đều ngồi lại nói chuyện, để tìm hướng xử lý tốt nhất.

Giờ đây, tôi ưu tiên cho hạnh phúc gia đình. Tôi biết nhẫn nại, hy sinh nhiều hơn. Chính vì chu toàn với gia đình, quan tâm và lo lắng bố mẹ hai bên nên anh Hưng cũng chẳng có lý do gì để trách móc, than phiền về tôi. Thay vì bận tâm những việc chồng làm khiến bản thân không vui vẻ như trước, tôi chú tâm cho công việc. Tôi chăm bản thân, quán xuyến gia đình và lo cho con nhiều hơn. Tôi quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn.

Hương Baby không áp lực việc giữ chồng.

- Nhiều người khen chị giỏi chế ngự "con ngựa bất kham" Tuấn Hưng, chị nói gì?

- Mọi người khen như vậy là quá lời rồi, tôi không dám nhận đâu! (Cười). Tôi nghĩ mọi thứ đều có quy luật. Ai rồi đến lúc cũng phải tự thay đổi để thích nghi với cuộc sống.

Anh Hưng ở hiện tại là một người đàn ông trưởng thành, khôn ngoan và thừa sự từng trải... Anh ấy hiểu điều quan trọng nhất ở hiện tại là các cuộc đi chơi hay gia đình. 43 tuổi, anh ấy tự ý thức được việc phải sống có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Đàn ông thông minh, không ai đánh đổi bất cứ điều gì với gia đình, vợ con của mình. Tôi cũng luôn tự giác, sống hết lòng với chồng con. Hôn nhân trong 6 năm viên mãn là nhờ ý thức, tự giác của cả hai vợ chồng. Tôi vẫn luôn nói với anh rằng, em không thay đổi được anh. Anh thay đổi là do đã cảm nhận được tình cảm dành cho vợ con đủ lớn, để thích nghi với cuộc sống hiện tại.

- Tuấn Hưng nổi tiếng "sát gái", điều này khiến chị áp lực ra sao trong việc 'giữ chồng'?

- Tôi rất ghét đàn ông lăng nhăng, quan hệ ngoài luồng khi đã có gia đình. Tôi tôn trọng quá khứ của anh. Anh yêu ai trước đây, tôi cũng tôn trọng và không bao giờ so sánh mình với những cô gái ấy bởi tôi cũng từng có những mối tình thời trẻ.

Tôi nhớ như in hồi bầu Su Hào, mạng xã hội rộ tin Tuấn Hưng cặp kè bên ngoài khiến tôi trầm cảm. Tôi biết những tin đồn này hoàn toàn nhảm nhí vì chỉ có người trong cuộc mới biết tình cảm của cả hai mặn nồng thế nào, con cái quan trọng ra sao. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng chồng sẽ không bao giờ dám đánh đổi gia đình vì những thứ phù phiếm bên ngoài.

Tôi và chồng có một số thỏa thuận ngầm khi sống chung. Cả hai khi mâu thuẫn sẽ cùng nói chuyện, vỡ lẽ vấn đề. Giận dỗi đến mấy, dù có thể nằm khác phòng nhưng tuyệt đối không được ra ngoài, đi qua đêm. Tôi cũng từng nói với chồng, nếu có chuyện tôi hoặc anh ngoại tình, bồ bịch, chắc chắn sẽ không tha thứ.

Tôi cũng không phải mẫu phụ nữ thích kiểm soát, cấm đoán chồng. Anh Hưng 6 năm qua đi đâu cũng muốn có vợ đi cùng. Anh nói với tôi rằng làm gì, có đủ vợ lẫn chồng vẫn vui hơn. Chúng tôi chung quan điểm: hạnh phúc là điều quan trọng nhất và không thể đánh đổi bằng tiền. Tôi và chồng đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió nên ý thức được tầm quan trọng của hạnh phúc. Tôi và ông xã luôn coi gia đình là số một. Chúng tôi luôn cố gắng vun vén và làm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình bởi cả hai quan niệm, khi hai vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận thì gia đình mới yên bình, con cái chăm ngoan, công việc thuận lợi. Đến giờ, dù bị trêu "kèm chồng chặt thế" nhưng tôi vẫn thích cảm giác hai vợ chồng quấn quýt nhau, không phải đi cùng để nhòm ngó hay giám sát.

- Là mẹ 3 con lại tất bật với công việc kinh doanh ẩm thực, làm đẹp, bí quyết giúp chị giữ được sắc vóc tươi trẻ?

- Khối lượng công việc hiện tại rất dễ khiến tôi stress. Nhưng tôi và chồng luôn tìm cách cân bằng. Rảnh rỗi, tôi và anh cùng các con lại đi du lịch vài hôm. Anh Hưng đi diễn, tôi cũng hay đi cùng. Thời gian bên anh, tôi hạn chế cầm điện thoại, trao đổi công việc để giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Vợ chồng tôi may mắn có ông bà nội, ngoại hỗ trợ, chăm sóc ba cháu. Đặc biệt, mẹ chồng tôi rất tâm lý. Nhiều khi thấy ông xã đi đâu mà để tôi ở nhà, mẹ luôn giục tôi sửa soạn để ra ngoài cùng chồng. Mẹ luôn muốn vợ chồng tôi có nhiều thời gian bên nhau nhất có thể.

Tuấn Hưng sáng tác bài hát tặng Hương Baby Tuấn Hưng sáng tác ca khúc mới tặng Hương Baby.

Thiên Anh