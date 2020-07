Hồng Ngọc sau 2 tháng gặp tai nạn bỏng

Hôm 30/5, Hồng Ngọc chia sẻ ảnh cô mặc áo dài, chụp ảnh cùng gia đình nhân kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Sau ba tuần, sức khỏe nữ ca sĩ dần hồi phục. Nhờ uống thuốc, bôi kem dưỡng thể đặc trị bỏng và kiêng khem tốt, phần da non của Hồng Ngọc nhanh phục hồi. Vết thương bỏng ở phần cổ, ngực lên da non, sớm lành lặn so với dự kiến.