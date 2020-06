Hai năm vừa làm việc vừa điều trị ung thư của Diệu Linh

Tâm sự với iOne, Diệu Linh từng nói cô không định chia sẻ về căn bệnh quái ác mà mình mắc phải bởi lúc nào Linh cũng muốn hình ảnh của mình thật lung linh, xinh đẹp trước khán giả. Tuy nhiên, do quá nhiều người quan tâm, hỏi han nên cô buộc phải thành thật. Đó là lý do hai năm sau ngày phát hiện bệnh, Diệu Linh mới công khai tình trạng sức khỏe. "Tôi công khai bệnh tình với mục đích đơn giản là để giải thích sự vắng mặt của bản thân trong công việc một thời gian dài. Tuy nhiên, việc mọi người an ủi, động viên đã cho tôi nguồn động lực lớn để chiến đấu với bệnh tật", cô nói.