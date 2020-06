Back to Ione

Dàn diễn viên 'Đội đặc nhiệm nhà C21' sau 22 năm

"Sơn sọ" đang chiến đấu với ung thư hạch, "Minh tổ cú" công tác trong ngành công an.

Đội đặc nhiệm nhà C21 là bộ phim thiếu nhi dài 9 tập của đạo diễn Vũ Hồng Sơn, lên sóng lần đầu trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật năm 1998. Phim kể về năm người bạn học cùng lớp, có chung niềm đam mê phá án gồm Minh tổ cú, Sơn sọ, Sáng béo, Tùng quắt và Quang sọt. Họ tập hợp lại với nhau và đặt tên nhóm là "Đội đặc nhiệm nhà C21". Sau này, nhóm kết nạp thêm hai cô bạn là Hạnh tăm tre và Tuyết mèo con.

Bằng sự nhanh trí, thông minh, nhóm đã phá được nhiều vụ án quan trọng, mang lại cuộc sống bình yên cho khu tập thể sinh sống và trường học. Bộ phim gắn liền với tuổi thơ của đông đảo khán giả. Sau 22 năm lên sóng, sự nghiệp và cuộc sống của những diễn viên trong phim có nhiều biến chuyển.

Đức Thịnh

Đức Thịnh vào vai Sơn sọ - cậu lớp trưởng cao to, giỏi võ nhất nhóm. Khi ấy, Thịnh học lớp 10, hơn ba tuổi so với nhóm diễn viên còn lại. Ban đầu, đạo diễn Vũ Hồng Sơn không định giao vai Sơn sọ cho Thịnh vì ngoại hình anh có phần chững chạc, già dặn hơn so với tuổi. Sau đó, Thịnh có cơ hội lên sóng nhờ sự thuyết phục của chủ nhiệm phim.

Đức Thịnh đội đặc nhiệm nhà c21 Đức Thịnh trong 'Đội đặc nhiệm nhà C21'.

Sau Đội đặc nhiệm nhà C21, nam diễn viên góp mặt trong nhiều phim truyền hình khác song đều là vai phụ, không gây nhiều ấn tượng. Anh bỏ đóng phim, chuyển sang làm MC, sáng tác và cho ra mắt nhiều ca khúc như Người không biết yêu, Sao em mãi khóc...



Đức Thịnh từng chia sẻ với iOne, từ năm 1998, ngoài làm diễn viên, anh còn làm MC dẫn chương trình. Việc kiếm được tiền từ quá sớm đã khiến anh tự thỏa mãn, cảm thấy mình không cần bồi dưỡng thêm. Thời điểm đấy, ví dụ người ta kiếm được 800 nghìn thì anh đã kiếm được gấp đôi. "Thu nhập với một cậu bé như tôi lúc đó đã thoải mái lắm. Nhưng sau này, tôi không có nền tảng cơ bản nên không thể phát triển được. Lúc nhận ra điều này, tôi đã không còn cơ hội đi học bài bản được nữa", anh chia sẻ.

Đức Thịnh lạc quan chiến đấu ung thư.

Đức Thịnh kết hôn năm 2012 và hiện có hai con: bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi. Anh đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực sản xuất phim, tổ chức sự kiện. Mới đây, nam diễn viên đón tin dữ khi mắc ung thư hạch giai đoạn hai và phải điều trị hơn ba tháng qua tại bệnh viện K Tân Triều.

Anh nói 20 năm làm nghề, đến hiện tại, kinh tế của bản thân rất tệ. Anh buồn vì không lo được nhiều cho gia đình nhưng lại đổ bệnh, để vợ con phải chăm sóc. "Đó là điều tôi rất trăn trở, sốt ruột. Tôi mong mình có thể hoàn thiện các dự án nghề nghiệp để có kinh tế, lo cho gia đình vì không biết trước ngày mai sẽ ra sao. Ngày xưa, tôi cứ lao đầu, mải miết làm nghệ thuật một cách mù quáng theo kiểu 'tôi không cần tiền, chỉ cần cống hiến'. Nhưng ở góc độ cá nhân, là một người có gia đình, tôi thấy việc này không ổn chút nào. Tôi cần khỏe mạnh để chăm lo cho vợ và các con", anh chia sẻ.

Hàn Quang Tú

Hàn Quang Tú đảm nhận vai Quang sọt - "thám tử nhí" có nước da ngăm đen, thân hình loắt choắt nhưng rất lanh lợi, nhanh trí trong việc lần mò manh mối phá án. Trước khi nổi tiếng với vai Quang sọt, Quang Tú từng đảm nhận một vai phụ trong phim Hà Nội mùa đông năm 46 của NSND Đặng Nhật Minh.

Sau vai Quang sọt, Hàn Quang Tú tham gia nhiều phim như Rừng đen, Lạc lối, Của để dành... Năm 2008, anh tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và được trường giữ lại làm giảng viên. Tú tiếp tục theo học ngành Đạo diễn sân khấu và cao học ngành Nghệ thuật sân khấu. Năm 2014, Tú kết hôn với người bạn gái học chung trường. Song song với công việc giảng dạy, thỉnh thoảng, Tú đi đóng phim nhưng chỉ dám nhận vai ngắn vì đặc thù công việc khiến anh không có nhiều thời gian theo các vai dài hơi.

Quang Tú chia sẻ, các diễn viên thường mong nổi tiếng, lên hình nhiều. Nhưng với những người có đam mê nghệ thuật thực sự, họ yêu nghề hơn yêu sự nổi tiếng, tiền tài, danh vọng. Bản thân anh chỉ muốn làm trong lĩnh vực sân khấu, diễn ở các nhà hát. Với anh, màn ảnh nhỏ chỉ là phụ. Lựa chọn nghề giáo, Quang Tú cho biết, lương anh còn ít hơn cả một cô giáo dạy mầm non. Anh kiếm thêm thu nhập bằng việc dàn dựng các tiểu phẩm, vở diễn bên ngoài. Tuy nhiên, Tú không quá để tâm đến thu nhập bởi anh luôn muốn được truyền lửa nghề nghiệp cho lớp đàn em.

Tùng Lâm

Tùng Lâm đảm nhận vai Sáng béo - nhân vật gây cười nhiều nhất phim. Sáng béo gây ấn tượng với ngoại hình mũm mĩm, đôi mắt híp, tính cách tham ăn. Sáng nóng tính, sĩ diện nhưng học giỏi. Nhiều lần, Sáng giúp cả nhóm tìm ra manh mối phá án. Trong phim, Sáng giúp nhiều bạn học tiến bộ hơn và có tài lẻ chụp ảnh.

Sau vai Sáng béo, Tùng Lâm không theo nghề diễn. Anh theo đuổi việc kinh doanh và hiện làm bố của hai nhóc tì. 22 năm trôi qua, Tùng Lâm không còn sở hữu ngoại hình mũm mĩm. Anh có vẻ ngoài bụi bặm, phong trần.

Tuấn Long

Tuấn Long vào vai Minh tổ cú - trưởng nhóm điềm đạm, thông minh. Gương mặt điển trai, lối diễn xuất tự nhiên giúp Tuấn Long trở thành nam diễn viên được hâm mộ nhất phim. Sau thành công với vai Minh tổ cú, Tuấn Long tiếp tục tham gia một số dự án khác như Bạn cùng lớp, Nhà có cánh cổng sắt, Vui buồn sau lũy tre làng... Năm 18 tuổi, anh giải nghệ để tập trung cho việc học.

Hiện, Tuấn Long đang công tác trong ngành công an. Anh đã kết hôn và có hai con: một trai, một gái.

Vũ Hồng Anh

Vũ Hồng Anh là con gái đạo diễn Vũ Hồng Sơn. Trong phim, Hồng Anh vào vai Hạnh tăm tre - cô gái có làn da bánh mật, thân hình nhỏ nhắn. Hạnh thông minh, nhanh nhẹn nhưng khá đanh đá.

Sau vai Hạnh tăm tre, Hồng Anh hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô kết hôn năm 2011 và sinh một bé trai. Hiện, Hồng Anh làm việc trong ngành ngân hàng.

Thu Trang

Tuyết mèo con do Thu Trang đóng là bạn thân của Hạnh tăm tre. Tuyết dịu dàng, điềm đạm, hay quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Tuyết là người đã phát động chiến dịch quyên góp sách vở, truyện tranh cũ tặng các bạn học sinh nghèo ở quê. Trong phim, Tuyết từng xông vào hang ổ tội phạm, triệt phá đường dây mua bán, giết thịt mèo.

Sau khi phim kết thúc, Thu Trang không theo con đường diễn xuất. Cô học văn hóa sau đó kết hôn. Hiện, Thu Trang sống ở Hà Nội, là mẹ ba con.

Bích Huyền

Bích Huyền là em gái ruột của diễn viên Thanh Hải - người đóng vai Tùng quắt trong phim. Huyền được giao cho vai em gái Minh tổ cú - cô bé có gương mặt xinh xắn, thông minh. Trong một phân cảnh, cô mải mê nghe lén các "thám tử nhí" phá án mà làm cháy cả nồi thịt kho.

Đóng phim từ năm 8 tuổi, đến nay, Bích Huyền từng góp mặt trong 70 bộ phim lớn nhỏ. Hai vai diễn được chú ý nhất của cô là nhà văn Đông Bích trong phim Vòng nguyệt quế và Lim trong Phía cuối cầu vồng. Sự ra đi đột ngột của anh trai Thanh Hải khiến Bích Huyền tạm dừng đóng phim một thời gian. Năm 2012, Bích Huyền kết hôn với một doanh nhân người Thụy Diển và có một bé gái xinh xắn. Gần đây, cô tham gia các phim: Ngoại tình với vợ, Người đàn bà ngủ trên nóc nhà...

Thiên Anh