Chi Pu: 'Lắm lúc muốn bùng cháy vì tin đồn'

Chi Pu trở lại với dự án Chi Pu's Greatest Show tập 2 tối 14/7. Lấy ý tưởng cuộc "đại chiến" giữa hai team Thiên thần và Ác quỷ, Chi Pu hóa thân thành hai con người: một luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, tích cực (Chi Angel), mặt còn lại nhìn về những yếu tố trái chiều, tiêu cực khi đối diện với một vấn đề nào đó (LuciPu).

Ở tập đầu tiên, Chi Pu từng nhắc đến đổ vỡ tình cảm trong quá khứ. Có người đồng cảm, người "ném đá" cho rằng cô "diễn" hoặc "lấy chuyện tình cảm để PR hay lôi kéo tình thương của fan". Chưa kể, nhiều người chê chương trình cô lê thê, chọn bài hát như "dở hơi"...

"Tôi khá khó chịu vì đó không phải những gì mình muốn mang đến cho Chi Pu's Greatest Show. Khi quyết định công khai chuyện riêng tư cho công chúng để mọi người hiểu hơn về mình, tôi và ekip đã xác định dù có ý kiến tiêu cực hay tích cực đều phải đón nhận. Nhiều người xem số đầu tiên với một trái tim 'đã khóa'. Mà khi tim họ 'đã khóa', dù tôi có nói gì đi nữa, họ cũng chỉ thấy sự gian dối, toan tính trong đó, LuciPu giãi bày.

Dù đau đầu, bực dọc, Chi Pu vẫn luôn nhìn mọi thứ dưới lăng kính tươi sáng: "Con đường phía trước vẫn còn đang rộng mở. Tôi vẫn còn nhiều hy vọng, cứ tiếp tục và đi về phía trước thôi".

Chi Pu tại chương trình.

Chi Pu còn thẳng thắn nhắc đến những ồn ào xảy ra xoay quanh thông tin sai lệch mà một fanpage đăng tải gần đây. LuciPu muốn "bùng nổ" vì liên tục chịu đựng những tin đồn. "Nhiều lúc mình cũng muốn gai góc, muốn sần sùi, xấu xí lên để cảm xúc của bản thân được giải thoát... Tôi rất vui vì mình đã có quyết định đúng, đã dũng cảm lên tiếng vì một điều mà tôi có quyền bảo vệ. Không chỉ riêng tôi, mà với những nghệ sĩ khác, tôi cũng ủng hộ họ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình", cô nói.

Ở tập 2, Chi Pu đầu tư sân khấu, dàn vũ công hoành tráng. Cô thể hiện khả năng đu dây, nhào lộn, múa quạt, nhảy với nước... khi hát Cung đàn vỡ đôi, So Far, Angel War và My New Swag.