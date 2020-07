Bị đồn hết thân Huyền My, Phương Oanh ẩn ý: 'Bạn bè hết duyên, 'nghỉ chơi' là lẽ thường

Huyền My chơi thân với Phương Oanh gần hai năm qua. Không chỉ góp mặt cùng nhau ở các sự kiện của làng giải trí, bộ đôi còn tham gia các buổi tụ tập riêng tư, đi du lịch chung. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên tương tác. Khi Phương Oanh công khai bạn trai, Huyền My trách yêu Phương Oanh: "Người đàn ông xen vào tình cảm chị em tôi, xê ra!". Phương Oanh sau đó an ủi cô em thân thiết.

Huyền My từng cho biết, Phương Oanh hơn cô 6 tuổi nhưng cả hai hợp nhau từ suy nghĩ đến tính cách. Họ sẵn sàng chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống.

Tuy nhiên mới đây, Huyền My và Phương Oanh bị đồn "nghỉ chơi". Hai tháng qua, khán giả không còn thấy hai người đẹp xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước. Cả hai không còn tương tác trên mạng xã hội nhưng vẫn giữ lại những hình ảnh chụp chung.

Huyền My bên Phương Oanh.

Chia sẻ với iOne, diễn viên Phương Oanh từ chối lên tiếng về mối quan hệ với Huyền My. Cô chia sẻ ẩn ý giữa tin đồn nghỉ chơi với đàn em: "Tôi nghĩ, mọi mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình yêu đều bắt đầu bằng chữ duyên. Duyên đến, chúng ta có thể thân thiết, vui chơi, hết mình, trút bầu tâm sự cùng nhau. Nhưng khi hết duyên, sự chia ly, mất mát, mỗi người mỗi ngả là chuyện bình thường.

Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của khán giả dành cho mối quan hệ của tôi và Huyền My. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tôi không muốn đưa ra bất kỳ khẳng định hay phủ nhận nào liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi tin những ai yêu mến tình bạn của chúng tôi, dù có chuyện gì xảy ra, khán giả vẫn sẽ ủng hộ sự nghiệp của hai đứa", cô nói.

Phương Oanh nói thời điểm này, cô "đau đầu" với lịch trình quay phim dày đặc nên không có thời gian gặp gỡ, giao lưu cùng ai, kể cả Huyền My. "Công việc rất bận nên tôi chẳng có thời gian để tâm đến những tin đồn. Tôi muốn chuyên tâm vào công việc", cô nói.

Về phía Huyền My, cô nàng liên tục cập nhật hình ảnh đi du lịch cùng gia đình tại Hạ Long nhưng tắt máy. Phía Huyền My cũng không đưa ra phản hồi nào liên quan đến mối quan hệ với Phương Oanh.

