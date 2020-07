Tài tử phải cưa chân vì Covid-19 qua đời

Thông tin được vợ của nam diễn viên - Amanda Kloots - xác nhận. Cô thông báo trên trang cá nhân: "Người chồng yêu dấu của tôi đã qua đời sáng nay. Anh ấy ra đi thanh thản trong tình yêu và lời cầu nguyện của gia đình".

"Tôi đau khổ và vẫn chưa tin vào sự thật này. Trái tim tôi vụn vỡ, không thể tưởng tượng được sẽ sống thế nào khi thiếu anh ấy", Kloots viết.

Nick Cordero và bà xã Amanda Kloots. Ảnh: Broadway.

Hôm 2/7, Kloots mới chia sẻ với CBS This Morning rằng Cordero cần ghép phổi. Cô nói rằng tình trạng sức khỏe ông xã đang "rất yếu" và ghép phổi là cách duy nhất để tìm cơ hội sống sót. Trong ba tháng cùng chồng chiến đấu trên giường bệnh, Kloots cảm thấy bất lực vì không thể làm gì hơn ngoài việc nắm tay anh.

Cô nói trong chương trình phỏng vấn với Gayle King: "Người anh ấy quấn đầy các loại dây truyền. Tôi chỉ muốn nhảy lên giường ôm ghì lấy anh nhưng với tình hình đó, tôi luôn phải cẩn trọng. Vì vậy tôi chỉ có thể nắm tay và xoa bóp cho anh, chờ đợi một lúc nào đó anh sẽ nắm lại tay mình".

Nick Cordero nhập viện từ đầu tháng 4, ban đầu được chẩn đoán bị viêm phổi. Sau 18 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, Cordero phải cưa chân do biến chứng Covid-19. Anh cũng bị nhiễm trùng phổi và phải đặt máy điều hòa nhịp tim.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên nhạc kịch người Canada nhưng hoạt động ở Mỹ. Anh từng nhận đề cử giải Tony với vở nhạc kịch Bullets Over Broadway. Anh từng đóng nhiều phim, được công chúng yêu thích như Going in style, Inside Game...

Thúy Anh (Theo CBS)