Sao 'Too Hot to Handle' bị 'lợi dụng' trong phong trào chống phân biệt chủng tộc

David đã đăng ảnh chụp cùng Kelz - chàng trai người da màu cùng tham gia show Too Hot to Handle - cùng dòng chú thích ủng hộ phong trào #BlackLivesMatter (Tôn trọng mạng sống người da màu). "Sát cánh bên bạn phản đối phân biệt chủng tộc", David viết. Anh tiếp tục nói về sự tàn bạo của cảnh sát và cái chết của George Floyd.

Nhưng Kelz lên tiếng chỉ trích và không đồng ý với bài đăng của David. Ở phần bình luận, Kelz viết: "Sát cánh? Lúc tôi nhờ cậu chia sẻ video lên tiếng chống lại bất công và phân biệt chủng tộc, cậu chỉ đọc và bỏ qua tin nhắn. Sau đó lại đăng ảnh chụp cùng tôi (không xin phép trước) như một ví dụ hoàn hảo để chứng minh rằng cậu ủng hộ người da màu?".

Kelz Dyke.

"Tôi gọi và nhắn tin để hỏi sao cậu hành xử như vậy nhưng cậu đuổi khéo bằng cách gọi tôi là 'kẻ nhỏ nhen', giả vờ không biết tôi từ đâu chui ra, nói là vì cậu chia sẻ ảnh của Sharron Townsend có nghĩa là cậu đứng về phía tôi?", Kelz muốn đề cập đến việc David đăng bức ảnh của một bạn diễn người da màu khác trong Too Hot to Handle lên Instagram Story. "Tôi không quan tâm đến việc đó. Đừng lợi dụng tôi như công cụ để tăng tương tác và câu like", Kelz viết thêm.

Ngày 4/5 trên Instagram Story, Kelz cho biết David đã xóa bình luận của mình thay vì gỡ bức ảnh. Kelz nói anh sẵn sàng lên tiếng vì người da màu và chỉ trích những kẻ lợi dụng phong trào #BlackLivesMatter để "đánh bóng" hình ảnh bản thân.

Đến hôm nay, David đã xóa hẳn bức ảnh. Anh vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Kelz và David.

Kelz, 27 tuổi, được biết đến qua show hẹn hò ăn khách của Netflix, Too Hot to Handle. Trong chương trình, anh có chuyện tình tay ba với cặp đôi thị phi Harry - Francesca.

David, 28 tuổi, cũng là cái tên nổi bật của Too Hot to Handle. Anh là cựu cầu thủ bóng bầu dục, hiện làm huấn luyện viên thể hình và đại sứ thương hiệu Nike Training.

Thúy Anh (Theo Page Six)