Sao phim 'Glee' mất tích, con trai nói 'mẹ xuống hồ bơi nhưng không trở lại'

Sở cảnh sát hạt Ventura, bang California xác nhận thông tin trên. Đại diện cảnh sát nói với NBC Los Angeles rằng Rivera và con trai Josey đã thuê một chiếc thuyền vào khoảng 1 giờ chiều.

Khoảng 3 tiếng sau, một người khác phát hiện con trai 4 tuổi của Rivera ngồi một mình trên thuyền. Cậu bé nói với nhà chức trách rằng mẹ xuống hồ bơi nhưng không quay trở lại, theo TMZ. Cậu bé được mặc áo phao còn Rivera thì không.

Naya Rivera.

Máy bay trực thăng, thợ lặn và drone đã được huy động để tìm kiếm nữ diễn viên, hiện vẫn chưa thấy. Nhà chức trách cho rằng Rivera đã gặp nạn. Cuối ngày 8/7, cảnh sát tạm dừng việc tìm kiếm và sẽ lập tức tiếp tục cứu hộ ngay khi trời sáng.

Cảnh sát trưởng Eric Buschow nói: "Dự đoán sẽ có nhiều nguồn lực, đội lặn của dịch vụ cấp cứu sẽ đến đây để hỗ trợ tìm kiếm vào ngày mai".

Naya Rivera và con trai Josey.

Rivera sinh năm 1987, là người Los Angeles. Cô nổi tiếng với vai Santana Lopez trong sitcom Glee (2009 - 2015). Rivera tham gia nghệ thuật từ 4 tuổi, từng đóng các phim Family Matters, Baywatch, The Fresh Prince of Bel-Air... Gần đây nhất, cô đóng vai Collette Jones trong Step Up: High Water.

Một ngày trước khi mất tích, Rivera đăng ảnh ôm con trai với chú thích: "Chỉ hai mẹ con mình". Hôm 2/7, cô viết trên Instagram: "Bất kể thời gian nào, hoàn cảnh nào, mỗi ngày được sống đều là may mắn. Hãy sống hết mình, tương lai là điều chúng ta chưa biết trước".

Thúy Anh (Theo E.T)