Sao 34 tuổi chết vì biến chứng Covid-19

Theo TMZ, Chris Trousdale - cựu thành viên ban nhạc Dream Street - qua đời tại một bệnh viện ở Burbank, California hôm 2/6 (giờ địa phương) sau thời gian chiến đấu với nCoV.

Thông báo chính thức từ đại diện của nam ca sĩ không nói rõ nguyên nhân cái chết, nhưng Jesse McCartney - cựu thành viên Dream Street - nói Chris Trousdale qua đời vì biến chứng của virus corona. Một thành viên trong gia đình Chris cũng xác nhận với TMZ rằng cái chết của nam ca sĩ có liên quan đến Covid-19.

"Chris mất lúc 20h44 ngày 2/6 sau trận chiến kinh hoàng với nhiễm trùng liên cầu khuẩn cấp tính. Anh ấy rơi vào hôn mê và cần hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể trước khi qua đời", Jane Gagle - đồng nghiệp làm cùng nhà hát Pacific Ballet Dance với Chris Trousdale - thông báo trên Instagram hôm 3/6.

Chris hồi tháng 6/2019. Ảnh: Rex.

Chris Trousdale sớm theo đuổi nghệ thuật. Anh từng xuất hiện trên sân khấu Broadway, biểu diễn nhiều tác phẩm như Beauty and the beast, The Wizard of Oz... Nam nghệ sĩ được biết đến với tư cách thành viên nhóm Dream Street đầu những năm 2000. Album đầu tiên mang tên Dream Street, phát hành năm 2001, đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng album độc lập của Billboard và bán được một triệu bản tại Mỹ.

Năm 2004, nhóm tan rã, Chris theo đuổi sự nghiệp solo. Sau này, anh chuyển tới Los Angeles và tham gia một số phim truyền hình, đồng thời công tác tại Nhà hát Pacific Ballet Dance ở Burbank, California. Năm 2019, Chris phát hành album riêng mang tên Summer Summer.

Anh Minh