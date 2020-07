Người tình màn ảnh của Tom Cruise qua đời vì ung thư

Đại diện gia đình nữ diễn viên xác nhận với People: "Sáng 12/7, Kelly Preston - người vợ và người mẹ đáng kính của chúng tôi - qua đời sau cuộc chiến dài hai năm với bệnh ung thư vú".

"Giữ kín về căn bệnh, cô ấy đã điều trị một thời gian, được ủng hộ bởi gia đình và bạn bè thân thiết. Cô ấy có tâm hồn trong trẻo, xinh đẹp và đáng yêu, luôn quan tâm người khác...", đại diện gia đình nói.

Diễn viên Kelly Preston qua đời tuổi 57 do ung thư. Ảnh: JTP FILMS.

Preston có chồng là tài tử John Travolta và các con Ella (20 tuổi), Benjamin (9 tuổi). Con trai còn lại là Jett Travolta, qua đời năm 2009 khi 16 tuổi.

Kelly Preston tên đầy đủ là Kelly Kamalelehua Smith, sinh ngày 13/10/1962 tại Honolulu, Hawaii. Cô học diễn xuất tại Đại học Southern California và bắt đầu sự nghiệp năm 1985 với vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim Mischief. Cô còn từng đóng nhiều vai nhỏ trong các phim truyền hình, bao gồm For Love and Honor.

Những năm tiếp theo, cô đóng các phim SpaceCamp (1986), Twins (1988), và For Love of the Game (1999). Năm 1996 trong phim Jerry Maguire, cô vào vai Avery Bishop - vị hôn thê của nhân vật chính do Tom Cruise đóng. Phim cuối cùng cô tham gia trước khi lui về điều trị bệnh là Gotti, đóng vai Victoria Gotti, vợ của ông trùm mafia John Gotti. Vai John Gotti được chính ông xã ngoài đời của cô là John Travolta đảm nhiệm.

Kelly Preston và John Travolta có hôn nhân hạnh phúc và bền bỉ.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Preston còn nổi tiếng với mối tình dài nhiều thập kỷ với Travolta. Đêm giao thừa năm 1991, Travolta cầu hôn cô tại một nhà hàng Thụy Sĩ bằng nhẫn kim cương 6 carat. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9 cùng năm và mang thai con trai đầu lòng Jett.

Tháng 9 năm ngoái, Travolta và Preston kỷ niệm 28 năm ngày cưới. Cô gửi lời nhắn đến chồng: "Gửi Johnny yêu dấu của đời em - người đàn ông tuyệt vời nhất mà em biết. Anh đã cho em hy vọng khi em lạc lối, yêu em một cách kiên nhẫn và vô điều kiện. Em tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh. Ở bên anh, em biết mình sẽ luôn ổn dù có chuyện gì xảy ra. Yêu anh mãi mãi".

Bức ảnh cuối cùng Preston đăng trên Instagram là hình cả gia đình trong Ngày của Cha.

Thúy Anh (Theo People)