'Người Nhện' Tom Holland có tình mới sau một tháng chia tay

Tờ Mail hôm 28/5 đưa tin cặp đôi hẹn hò sau hơn 3 tháng tìm hiểu. Tom và Nadia đang cùng nhau thực hiện giãn cách xã hội tại nhà riêng ở London.

Nguồn tin cho biết: "Tom và Nadia yêu nhau khi London bắt đầu phong tỏa. Họ quyết định cách ly cùng nhau và mọi thứ trở nên tuyệt vời. Tom đã công khai với bạn bè, gia đình. Hiện cả hai đã có mối quan hệ chính thức và việc sống cùng nhau càng khiến họ gắn bó hơn".

Nadia Parkes.

Nadia chuyển đến sống với Tom - nơi nam diễn viên đang ở cùng em trai Harry Holland và bạn thân Harrison Osterfield.

Tom Holland, 23 tuổi, nổi tiếng với vai siêu anh hùng Người Nhện trong các phim của Marvel như Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Endgame...

Nadia Parkes, 24 tuổi, được biết đến với phim Doctor Who và loạt phim truyền hình The Spanish Princess. Cô là bạn thân của ngôi sao phim Game of Thrones - Sophie Turner. Có thông tin rằng Tom và Nadia quen nhau khi cùng tham dự đám cưới của cặp sao hạng A Sophie Turner và Joe Jonas năm ngoái.

Tom Holland và bạn gái cũ Olivia Bolton.

Hồi tháng 4, Tom đã chia tay bạn gái cũ Olivia Bolton. Hai người chơi với nhau từ thời thơ ấu. Sau 9 tháng hẹn hò, họ quyết định cho nhau lối đi riêng. Nguồn tin của The Sun cho biết: "Cả hai vẫn rất thân thiết. Olivia và Tom đều cho rằng họ hợp làm tri kỷ hơn là một cặp đôi".

Thúy Anh