Nam rapper bị bắn chết

Cơ quan giám định tử thi hạt Fulton xác nhận với E! News rằng đang giữ thi thể của nam rapper tuy nhiên chưa thể bình luận về "nguyên nhân cái chết, cách dẫn đến cái chết" của anh.

Sở cảnh sát Atlanta chưa công bố danh tính nạn nhân, chỉ xác định với truyền thông rằng có một vụ nổ súng gây chết người trên quốc lộ 285 khoảng 23h30 ngày 11/7. Họ cho biết: "Cảnh sát được báo cáo về vụ tai nạn giao thông. Khi đến nơi, cảnh sát xác định được vị trí phương tiện tai nạn và tìm thấy một tài xế 30 tuổi đã chết trong xe".

"Điều tra cho thấy chiếc xe đang chạy trên cao tốc 285 thì tài xế bị bắn. Chiếc xe dừng lại ở bên trái làn đường phía nam", nhà chức trách cho biết. Cảnh sát cho rằng nạn nhân là mục tiêu của vụ xả súng và đang điều tra vụ việc.

Rapper Lil Marlo. Ảnh: WireImage.

Trước thông tin này, rapper 22 tuổi Lil Yachty bày tỏ thương tiếc: "Anh em mình vừa sáng tác một ca khúc lúc 4h sáng nay. Yên nghỉ nhé anh trai".

Lil Marlo tên thật là Rudolph Johnson, là người Atlanta, nổi tiếng với các ca khúc 1st N 3rd, Time After Time. Anh ký hợp đồng với hãng thu âm Quality Control Music từ năm 2017, có mối quan hệ thân thiết với Lil Baby và Lil Yachty.

Năm 2017, anh phát hành album 2 the Hard Way kết hợp với Lil Baby và album riêng đầu tay The Wire. Lil Marlo có bốn người con.

Thúy Anh