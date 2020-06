Miley Cyrus bị kiện 'ăn cắp ảnh'

Ngày 24/4, giọng ca When I Look At You bị cáo buộc "ăn cắp ảnh" của một nhiếp ảnh gia tại Tuần lễ thời trang New York. Cô đã đăng tải nó lên trang cá nhân trước đó.

Theo đơn kiện tại tòa án liên bang Manhattan, nhiếp ảnh gia Chosen Figurem, sống tại Atlanta, đã chụp Miley khi cô rời show Marc Jacobs ngày 12/2. Bức ảnh xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của ngôi sao nhạc pop thu hút hơn 2,6 triệu lượt thích.

Bức ảnh do Chosen Figure chụp xuất hiện trên Instagram của Miley.

"Bị cáo đăng ảnh lên trang cá nhân nhằm quảng bá cho thương hiệu riêng của họ. Bị cáo không được cấp phép sử dụng bức ảnh, cũng chưa được nguyên đơn cho phép, chấp thuận đăng tải bức ảnh", đơn kiện nêu.

Vụ kiện đòi bồi thường 150.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng).

Phía đại diện của nữ ca sĩ chưa đưa ra bình luận.

Miley Cyrus, 27 tuổi, gần đây cho biết cô đã cai rượu và cần sa được 6 tháng. Cô trả lời Variety: "Tôi hoàn toàn tỉnh táo trong 6 tháng qua. Thay đổi lối sống là điều quan trọng và tốt cho công việc của tôi". Việc cai chất kích thích, gây nghiện bắt đầu khi nữ ca sĩ phẫu thuật dây thanh quản vào cuối năm ngoái. Sau đó, cô quyết tâm cai nghiện và sống lành mạnh.

Thúy Anh (Theo Pagesix)