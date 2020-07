Mẹ của sao 'Glee' tuyệt vọng tìm kiếm con gái mất tích

Mẹ của diễn viên Naya Rivera, bà Yolanda, có mặt tại hồ Piru - nơi Naya mất tích - khi cuộc tìm kiếm ngôi sao Glee bước vào ngày thứ tư. Bà Yolanda được nhìn thấy quỳ gối trên bờ hồ, dáng vẻ đầy tuyệt vọng, bên cạnh là anh trai Michael của Naya. Hai người tham gia tìm kiếm dọc hồ Piru nhưng vẫn chưa có kết quả.

Mẹ của nữ diễn viên xấu số quỳ gối trên bờ hồ. Ảnh: ABC7

Mẹ và anh trai của Naya Rivera tham gia tìm kiếm cùng cảnh sát. Ảnh: Andy Johnstone/DailyMail.

Hai người trao nhau cái ôm an ủi. Ảnh: Andy Johnstone/DailyMail

Naya Rivera, 33 tuổi, mất tích khi đi thuyền cùng con trai Josey 4 tuổi tại hồ Piru, California vào 9/7. Cậu bé Josey được tìm thấy khi đang mặc áo phao ngồi một mình trên thuyền. Josey nói Naya xuống hồ bơi nhưng không thấy trở lại. Cô không mặc áo phao. Cảnh sát nghi cô đã chết đuối. Hiện Josey được bố và gia đình chăm sóc, tình trạng ổn định.

Hồ Piru là nơi Naya thường xuyên đến trong nhiều năm qua. Tuy nhiên người dân địa phương cho biết trong hồ Piru có xoáy nước nguy hiểm, nhiều lần yêu cầu lắp biển cảnh báo nhưng chính quyền "phớt lờ". Từ năm 1994 đến nay đã có 8 người chết đuối tại đây.

Các nhà chức trách cho biết hy vọng tìm thấy Rivera còn sống đã không còn. Đại diện sở cảnh sát hạt Ventura nói họ cần vài ngày để xác định vị trí cô gặp nạn. Gia đình nữ diễn viên nói họ chỉ cầu mong có thể tìm được Naya để có một "kết thúc" cho thảm kịch này.

Ryan Dorsey, chồng cũ của nữ diễn viên, đứng trên bến tàu gần hồ Piru theo dõi cuộc tìm kiếm. Ảnh: Andy Johnstone/DailyMail

Hơn 100 cảnh sát, thợ lặn, trực thăng, drone và chó cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm nữ diễn viên. Các thợ lặn cho biết vùng nước này tối và nhiều thực vật, giới hạn tầm nhìn của họ chỉ còn 1,5 m. Nhà chức trách lo thi thể của Rivera "có thể sẽ không bao giờ nổi lên nếu bị mắc vào thứ gì đó dưới nước".

Naya Rivera tham gia nghệ thuật từ 4 tuổi, từng đóng các phim Family Matters, Baywatch, The Fresh Prince of Bel-Air... Cô nổi tiếng với vai Santana Lopez trong sitcom Glee (2009 - 2015). Gần đây nhất, cô đóng vai Collette Jones trong Step Up: High Water.

Naya Hình ảnh Naya Rivera và con trai trước khi mất tích. Video CCTV do cảnh sát cung cấp.

Cherry (theo Mail)