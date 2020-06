Madonna chống nạng đi biểu tình

Ngày 6/6, Madonna đeo kính râm, cố gắng không gây chú ý khi tham gia vào đoàn biểu tình ở London nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra và chụp hình cô. Nữ ca sĩ 61 tuổi cùng đoàn người hô vang khẩu hiệu "No justice, no peace" (Không có công lý thì không có hòa bình). Do sự cố ngã sân khấu, chân Madonna bị chấn thương khiến cô phải chống nạng.

Madonna chống nạng đi biểu tình Người hâm mộ nhận ra Madonna tại buổi biểu tình.

Madonna chống nạng đi biểu tình Madonna ôm fan, nói: 'Đừng lo, tôi có kháng thể'.

Trong video, Madonna ôm một fan nữ nhưng không đeo khẩu trang. Cô nói: "Đừng lo, tôi có kháng thể". Hồi cuối tháng 4, giọng ca Like A Prayer cho biết đã xét nghiệm dương tính với nCoV và có kháng thể chống lại Covid-19. Nữ ca sĩ dần bình phục vào tháng 5.

Trên Instagram, Madonna tích cực đăng nhiều bài viết ủng hộ phong trào Black Lives Matter và kêu gọi fan quyên tiền cho phong trào này.

Nữ ca sĩ mang theo nạng.

Nhiều ngôi sao khác cũng tham gia biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ như Ariana Grande, Jamie Foxx, Halsey, Michael B. Jordan, Timothee Chalamet, Kanye West...

Những cuộc biểu tình gần đây ở Mỹ diễn ra sau cái chết của George Floyd - người đàn ông da màu bị cảnh sát da trắng ghì đầu gối lên cổ đến chết hôm 25/5. Người dân khắp nơi tổ chức bạo động, đập phá. Nhiều thành phố đã phải áp lệnh giới nghiêm để đối phó biểu tình. Theo CBS News, hơn 7.200 người ở 43 thành phố đã bị bắt trong tuần qua.

Thúy Anh (Theo Straitstimes)