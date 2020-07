Lời nguyền phim 'Glee': Người mất tích, kẻ qua đời do sốc ma túy

Mới đây, nữ diễn viên Naya Rivera đóng vai Santana Lopez trong loạt phim Glee được thông báo đã mất tích khi đi chơi thuyền. Cảnh sát trưởng Eric Buschow phụ trách vụ việc nói "đây là tai nạn khủng khiếp".

Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số những câu chuyện bi thảm đối với loạt diễn viên đóng series phim âm nhạc này. Một nguồn tin giấu tên làm việc trong êkíp nói với The Post: "Tôi không biết liệu có phải bị nguyền rủa không, nhưng thật không may cho họ. Chuyện xảy ra với một số diễn viên thực sự rất đau lòng".

Naya Rivera

Naya Rivera, 33 tuổi, đi chèo thuyền với con trai Josey lúc 13h ngày 8/7. Ba tiếng sau đó, người ta phát hiện con trai cô ngủ quên một mình trên thuyền. Cậu bé mặc áo phao, bên cạnh là một chiếc áo phao khác size người lớn. Túi, ví và giấy tờ tùy thân của Rivera cũng được tìm thấy trên thuyền. Cậu bé được cha là Ryan Dorsey đưa về nhà an toàn.

Cảnh sát nghi Rivera đã chết đuối, nói xác cô có thể sẽ không bao giờ nổi lên nếu mắc vào vật thể dưới đáy nước. Công tác cứu hộ diễn ra ngay khi phát hiện cô mất tích nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Naya Rivera trong một tập phim 'Glee' năm 2011.

Khi còn sống, Rivera cũng phải trải qua đường tình nhiều sóng gió. Cô từng hẹn hò với bạn diễn Mark Salling 3 năm trước khi anh bị bỏ tù vì tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên. Rivera nói khi còn yêu nhau, Salling từng nói dối và lừa cô sử dụng ma túy.

Sau đó, cô đến với rapper Big Sean. Họ dự định cưới vào năm 2014 nhưng bất ngờ thông báo hủy hôn. Vài tháng sau, cô kết hôn với nam diễn viên Ray Dorsey, sinh con trai Josey năm 2016 nhưng ly hôn sau hai năm chung sống. Rivera bị Dorsey báo cảnh sát vì đánh vào đầu và miệng anh.

Mark Salling

Năm 2016, một phụ nữ tố Mark Salling - người đóng vai Noah "Puck" Puckerman - ép cô quan hệ tình dục tại một khách sạn bốn năm trước đó. Luật sư hạt Los Angeles quyết định không buộc Salling tội hiếp dâm do tố cáo chậm trễ và không đủ bằng chứng.

Mark Salling.

Năm 2017, anh nhận tội tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên. Theo báo cáo, Salling tải xuống hàng nghìn bức ảnh bất hợp pháp trong tám tháng năm 2015. Anh bị bắt vào tháng 12 cùng năm, bị kết án 7 năm tù.

Năm 2018, Salling chết vì tự tử tuổi 35. Khán giả lục lại một tập phim của series Glee "tiên tri" kết cục của Salling. Khi thầy giáo Will Schuester (Matthew Morrison) hỏi các sinh viên rằng năm 2030 họ sẽ thế nào. Nhân vật Puck do Salling đóng trả lời: "Bị ngồi tù, hoặc chết, hoặc cả hai".

Cory Monteith

Năm 2013, Cory Monteith (vai Finn Hudson) qua đời ở tuổi 31 vì dùng ma túy và rượu quá liều. Cảnh sát tìm thấy một chiếc thìa chứa ma túy và kim tiêm đã qua sử dụng tại phòng khách sạn nơi tìm thấy thi thể Monteith. Điều tra viên Clair Thompson nói: "Monteith ngã gục trên sàn, có vẻ anh ấy đã chết vài giờ trước khi được phát hiện".

Corey Monteith chết do sốc thuốc.

Loạt phim Glee cũng đề cập đến cái chết của Monteith. Trong tập The Quarterback, nhân vật do anh thủ vai được thông báo đã qua đời nhưng không nhắc đến nguyên do cái chết của nhân vật.

Lea Michele

Tháng trước, Lea Michele (vai Rachel Berry) bị Samantha Ware - đồng nghiệp đóng Glee - tố giả tạo, phân biệt chủng tộc. Ware nói Michele khiến cô "phải sống trong địa ngục" khi đóng Glee. Ware không kể chi tiết tất cả hành động của Michele, nhưng tiết lộ Michele từng tuyên bố sẽ đi vệ sinh vào tóc giả của mình nếu có cơ hội. Nữ diễn viên nói tổn thương này là điều cô không thể quên.

Bạn diễn khác là Dabier Snell cũng bóc mẽ cô kỳ thị diễn viên da màu. "Cô từng không cho tôi đứng cùng bàn với các bạn diễn khác vì cho rằng tôi không thuộc về nơi đó!", Snell nói.

Từ trái qua: Cory Monteith, Lea Michele và Matthew Morrison trong một tập phim.

Michele sau đó đã phải xin lỗi Ware. Cô cho biết "không nhớ đã nói như thế" và khẳng định "không bao giờ đánh giá người khác dựa trên màu da của họ". Michele thừa nhận: "Điều quan trọng là cách hành xử của tôi đã làm người khác tổn thương". Vụ việc khiến Michele bị công ty bán dụng cụ ăn uống cắt hợp đồng quảng cáo.

