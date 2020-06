Kim Kardashian trả viện phí cho cô gái bị bắn khi biểu tình

Kim Kardashian bị sốc khi thấy bức ảnh trending trên Twitter cho thấy một cô gái bị đạn cao su bắn trúng đầu khi đang đứng quay phim vụ biểu tình George Floyd tại Louisville, Kentucky. Trong hình, trán nạn nhân bị lõm, mặt đầy máu còn mắt bầm tím, sưng tấy.

Kim tweet: "Thật đau lòng và đáng lo ngại. Có ai biết làm cách nào tôi có thể liên lạc với cô ấy không? Tôi muốn giúp thanh toán hóa đơn y tế nếu cô ấy cần". Ở phần bình luận, nhiều người đã tag tài khoản Twitter của Shannyn - cô gái trong bức hình trên.

Ngày 1/6, Shannyn chia sẻ một video lên Instagram phản bác những cáo buộc rằng cô giả vờ bị thương. Cô viết: "Nhiều người nghĩ vết thương này do tôi tự tạo nên chứ không có thật. Bởi vậy tôi sẽ cho mọi người xem đoạn video ngay sau khi tôi bị bắn. Hãy tập trung vào lý do chúng tôi làm vậy. Bởi vì những người vô tội bị chết do sự phân biệt chủng tộc và hung ác của cảnh sát".

Cô gái bị bắn khi biểu tình George Floyd Khoảnh khắc Shannyn bị bắn, những người xung quanh la hét và lập tức đến hỗ trợ cô.

Lời đề nghị giúp đỡ của Kim được đưa ra sau khi cô lên tiếng tố cáo nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd. Cô viết: "Những năm qua, sau mỗi cái chết của những người da màu vô tội, tôi luôn cố tìm từ ngữ thích hợp để bày tỏ lời chia buồn. Nhưng đặc quyền mà tôi có được nhờ màu da của mình khiến tôi cảm thấy như đây không phải cuộc chiến mà tôi thực sự là người trong cuộc. Giống các bạn, tôi cũng tức giận, thậm chí còn hơn cả tức giận. Tôi phát điên lên và phẫn nộ".

Kim Kardashian.

"Tôi kiệt sức và đau lòng. Tôi có thể thấy những người mẹ, người cha, anh chị em và những đứa trẻ đang chịu nỗi đau người thân bị giết chỉ vì họ là người da màu. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà họ phải chịu đựng, hoặc cảm giác khi phải sống trong thế giới phân biệt chủng tộc. Nhưng tôi có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để lên tiếng cho những người đang bị đè nén quá lâu", cô viết tiếp.

Kim kêu gọi mọi người kiến nghị xử phạt cả bốn cảnh sát Minneapolis liên quan đến cái chết của George Floyd.

Thúy Anh