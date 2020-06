Kiều nữ 'Hobbs & Shaw' bị chỉ trích phân biệt chủng tộc

Những bức hình được chụp từ bộ phim Lola, Érase Una Vez (tên tiếng Anh: Lola, Once Upon a Time) có González đóng từ năm 2007 khi còn là cô bé tuổi teen. Trong phim, cô không để màu da nguyên bản của mình mà trang điểm mặt đen (black face) - hành động vốn bị cho là phân biệt chủng tộc.

Eiza González trang điểm thành người da màu trong bộ phim đầu tay.

Hành động trong quá khứ bị chỉ trích khiến sao nữ phim Hobbs & Shaw phải xin lỗi khán giả. Cô nói với Page Six: "Tôi vô cùng xin lỗi và cảm thấy xấu hổ vì đã bôi mặt đen như bức ảnh đang bị lan truyền. Khi đó tôi 15 tuổi, có vai diễn đầu tay trong bộ phim ở Mexico. Tôi đã quá quyết tâm được đóng phim và không có khả năng thương lượng bởi vậy tôi không thể biện hộ cho mình trong tình huống này. Ước gì lúc đó tôi có tiếng nói và tầm hiểu biết như hiện tại".

Một bức ảnh khác của González trong chuyến đi đến Nhật Bản cũng bị đem ra bàn tán. Trong bức hình này, cô trang điểm và mặc trang phục như Geisha, bị chỉ trích là hành động chiếm dụng văn hóa (cultural appropriation).

Nữ diễn viên trang điểm thành geisha Nhật Bản.

"Theo chủ bữa tiệc, đây được coi là trao đổi văn hóa, tôi được trang điểm và mặc trang phục truyền thống của họ. Đây được coi là cách đánh giá cao nền văn hóa của họ. Tuy nhiên tôi hiểu rằng khi không được đặt trong bối cảnh cụ thể, nó bị coi là chiếm dụng văn hóa", nữ diễn viên nói.

González tiếp tục: "Là một phụ nữ Mexico nhập cư, tôi đã phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc trong suốt sự nghiệp. Vì vậy tôi không bao giờ cố ý tham gia vào bất cứ thứ gì có thể gây tổn thương người khác. Không chỉ xin lỗi, tôi có trách nhiệm tự trau dồi bản thân và dùng tiếng nói của mình bảo vệ người khác. Một lần nữa xin lỗi sâu sắc vì đã làm tổn thương mọi người".

Eiza González là người đẹp gốc Mexico. Ảnh: FilmMagic.

Những hình ảnh gây khó chịu trên xuất hiện ngay sau khi González được phát hiện khóa môi nam diễn viên Timothée Chalamet. Cánh săn ảnh chụp được hình ảnh nữ diễn viên hôn ngôi sao phim Call Me By Your Name khi cả hai cùng nghỉ dưỡng tại một resort ở Mexico hôm 22/6.

Eiza González sinh năm 1990, hơn Timothee 5 tuổi. Cô được biết đến qua bom tấn Hobbs & Shaw, Baby Driver, Bloodshot.

Thúy Anh