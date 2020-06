Kendall Jenner trở thành siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới

Tờ International Business Times (IB Times) cho biết, ước tính thu nhập của Kendall Jenner là 30 triệu USD/năm. Cô hiện người mẫu được trả lương cao nhất thế giới.

Những hợp đồng ''béo bở'' từ Balmain, Marc Jacobs, Givenchy, Chanel... giúp Kendall ''bỏ túi'' một khoản không nhỏ. Nữ siêu mẫu 25 tuổi cũng kiếm bộn tiền từ mạng xã hội Instagram. Mỗi bài đăng của Kendall có giá khoảng một triệu USD.

Kendall Jenner là siêu mẫu được trả lương cao nhất hiện nay.

Vào 2018, Kendall kiếm được 22,5 triệu USD nhờ hợp tác với các thương hiệu lớn như Estée Lauder, Adidas và Calvin Klein,... vượt mặt những tên tuổi ''sừng sỏ'' như Karlie Kloss, Chrissy Teigen, Rosie Huntington-Whitely và Cara Delevingne.

Bên cạnh người mẫu, Kendall còn tham gia đóng phim. Cô xuất hiện trong Ocean’s 8, The High Fructose Adventures of Annoying Orange Strawberry, Hawaii Five-0...

Đứng đầu làng mẫu nhưng trong ''gia tộc Kardashian'', Kendall là người bét bảng. ''Tỷ phú tự thân'' Kylie Jenner đứng đầu với sự thành công từ thương hiệu quốc tế Kylie Cosmetics. Ước tính tài sản ròng của Kylie rơi vào khoảng một tỷ USD. Vị trí thứ hai thuộc về cô chị lắm chiêu Kim Kardashian. Không những sở hữu tựa game Kim Kardashian: Hollywood, thu về khoảng 85 triệu USD, Kim còn lấn sân mỹ phẩm với thương hiệu KKW Beauty. Mới đây, Kim ra mắt thương hiệu đồ lót Skims. Sản phẩm ''ăn theo'' Covid-19 - khẩu trang vải của Kim được bán với giá 8 USD và liên tục cháy hàng.

Khloe Kardashian đứng thứ ba với 40 triệu USD khi kiếm tiền từ việc xuất bản sách và sản xuất phim truyền hình. Kourtney Kardashian đứng thứ tư với 35 triệu USD từ đóng quảng cáo, bán bản quyền show truyền hình.

Tất cả chị em nhà Kardashian - Jenner đều nổi tiếng nhờ gameshow Keeping Up With The Kardashians, hiện đã đến mùa 18.

Kendall Jenner sinh năm 1995, người Los Angeles, làm người mẫu khi mới 14 tuổi. Kendall gây ấn tượng và liên tục xuất hiện trên trang bìa của một số tạp chí như Teen Prom, Looks, Raine, GenLux, Lovecat và Flavor Magazine...

Quỳnh Anh