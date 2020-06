Kendall Jenner bị photoshop ảnh đi biểu tình

Ngày 5/6, bức ảnh Kendall Jenner cầm tấm biển có dòng chữ "Black Lives Matter" được lan truyền trên mạng. Phần bóng in trên mặt đường đã tố cáo bức ảnh này là sản phẩm của Photoshop.

Fan hâm mộ bảo vệ Kendall trước những lời chỉ trích. Họ còn tìm ra ảnh gốc không rõ thời gian chụp, cho thấy ngôi sao không đeo khẩu trang, chỉ cầm một chai nước. "Tôi ghét việc cô ấy bị ném đá vì một việc mà cô ấy không làm. Tấm hình đã bị chỉnh sửa", một người viết.

Ảnh bị chỉnh sửa (trái) và ảnh gốc (phải).

Sau đó, Kendall đã lên tiếng trên Instagram. Cô khẳng định: "Đây là bức ảnh được ai đó chỉnh sửa. Tôi không đăng ảnh này".

Hôm nay, Kendall chia sẻ với 130 triệu người theo dõi Instagram rằng cô ủng hộ sự thay đổi và mọi người cần thân thiện hơn với cộng đồng da màu. Ngôi sao Keeping Up with the Kardashians viết: "Chúng ta cần nghiên cứu, học hỏi và rèn luyện bản thân để trở thành những người 'đồng minh' tốt". Sau đó, cô tiếp tục nói về sự bất công và đặc quyền của người da trắng.

"Tôi đã suy nghĩ suốt nhiều ngày và trái tim tôi thấy nặng nề. Giống nhiều người khác, tôi cũng đau lòng và tức giận. Tôi không bao giờ hiểu được nỗi khổ người da màu phải trải qua mỗi ngày, nhưng tôi biết rằng không ai đáng bị sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Tôi thừa nhận mình có đặc quyền khi là người da trắng và tự hứa rằng sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân", Kendall viết.

"George Floyd và tất cả nạn nhân của sự bất công khủng khiếp này, hãy yên nghỉ nhé", Kendall kết thúc bài viết.

Kendall Jenner.

Sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì đầu gối lên cổ đến chết ngày 25/5, các cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nước Mỹ bất chấp một số thành phố vẫn áp lệnh giới nghiêm vì Covid-19. Theo CBS News, hơn 7.200 người biểu tình ở 43 thành phố đã bị bắt trong tuần qua.

Kendall Jenner sinh năm 1995, là chị em gái nhà Kardashian-Jenner. Cô làm người mẫu khi mới 14 tuổi, liên tục xuất hiện trên trang bìa của một số tạp chí như Teen Prom, Looks, Raine, GenLux, Lovecat và Flavor Magazine...

