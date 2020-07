Kanye West: Rapper lắm tài nhiều tật

Quyết định tranh cử Tổng thống khiến công chúng lật lại thành tựu và cả những lần phát ngôn, hành động gây sốc của Kanye West trong quá khứ.

Kanye West tên đầy đủ là Kanye Omari West, sinh năm 1977 tại Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhà sản xuất cho hãng đĩa Roc-A-Fella. Trước khi thành công với vai trò ca sĩ, anh được biết đến là "hit-maker" với những ca khúc như Heart of the City, Encore... Đĩa đơn đầu tiên của West với tư cách ca sĩ là Through The Wire phát hành năm 2003, nằm trong album The College Dropout.



Bìa album The College Dropout của Kanye West.

Album này tiêu thụ được hơn 4 triệu bản trên toàn cầu, được tạp chí Rolling Stone liệt kê trong Top 500 album hay nhất thời đại. Đây là cú hích đưa tên tuổi West trở thành hiện tượng thế giới. Sự nghiệp của nam rapper sau đó ngày càng khởi sắc. Sản phẩm debut của anh đã nhận được 10 đề cử Grammy và thắng ở hai hạng mục: Album nhạc Rap xuất sắc và Ca khúc nhạc Rap xuất sắc. Đến nay, Kanye West đã thắng 21 giải Grammy và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thời đại.

Tuy nhiên tính cách nóng nảy là điều khiến Kanye West không được lòng công chúng. Năm 2009, anh gây sốc khi công khai gây chiến với Taylor Swift. Tại lễ trao giải VMA, khi Taylor đang phát biểu nhận giải Video của nghệ sĩ nữ xuất sắc, Kanye hùng hổ lên sân khấu giật mic của cô, nói rằng Beyoncé mới xứng đáng với danh hiệu này.



Kanye West giật mic Kanye West khiến Taylor Swift và Beyonce bối rối tại lễ trao giải VMA 2009.

Hành động của Kanye đã khai màn cho những lần đấu khẩu qua lại với Taylor Swift. Năm 2016, anh lại tiếp tục gây sự khi tung MV Famous với loạt tượng khỏa thân của 12 người nổi tiếng. Ngoài vợ chồng anh, tượng nude của 10 ngôi sao khác cũng xuất hiện trong MV, trong đó có Taylor Swift, khiến nữ ca sĩ không hài lòng. Mối thù giữa hai ngôi sao ngày càng căng thẳng, đến nay đã hơn 10 năm vẫn chưa thể hòa giải.



Thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Kanye West lại tham vọng "đá sân" sang kinh doanh. Năm 2013 tận dụng tên tuổi của mình, anh bắt tay với Adidas phát triển thương hiệu giày Yeezy, trở thành dòng sản phẩm đắt đỏ được săn đón. Anh sở hữu 100% thương hiệu này. Việc kinh doanh thuận lợi là bước đà giúp Kanye ghi tên vào danh sách những nghệ sĩ tỷ phú trên thế giới.

Ngày 24/4, tạp chí Forbes công bố tài sản ròng của anh khoảng 1,3 tỷ USD trong đó hầu hết lợi nhuận đều đến từ hãng giày thể thao chứ không phải âm nhạc. Tuy nhiên, giọng ca Flashing Lights không hài lòng với thống kê của Forbes. Anh khẳng định tài sản kếch xù của mình lên tới 3,3 tỷ USD - hơn gấp gần 3 lần con số tạp chí danh tiếng đưa ra.



Thành công ở nghệ thuật và kinh doanh là chưa đủ đối với người đam mê chinh phục như Kanye West. Ảnh: Reuters.

Kanye West luôn nỗ lực chứng minh tài năng của mình. Năm 2015 trên sân khấu VMA, anh bày tỏ tham vọng chạy đua vào Nhà Trắng. Tháng 1/2019, anh đăng dòng tweet vỏn vẹn con số "2024". Người hâm mộ suy đoán Kanye ngầm đưa ra dấu hiệu rằng năm 2024 anh sẽ tham gia tranh cử Tổng thống.

Ý định này cuối cùng cũng được nam rapper thực hiện. Ngày 5/7, rapper Kanye West tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ với tư cách ứng viên độc lập, đối đầu với Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cố vấn cho anh là bà xã Kim Kardashian và tỷ phú Elon Musk.

Anh muốn lập ra đảng mới là Birthday Party bởi theo anh: "Khi tôi đắc cử, đó chính là ngày sinh nhật của mọi người". Trước giải thích của West, một người bình luận: "Tôi nghĩ đó sẽ là ngày tàn của chúng ta chứ không phải ngày sinh nhật đâu".

Nam rapper và tỷ phú Elon Musk có mối quan hệ thân thiết.

Không chỉ gây tranh cãi về tên đảng, Kanye West còn bị chế giễu vì phát biểu muốn xây dựng đất nước theo mô hình Wakanda - quốc gia châu Phi giả tưởng trong phim Black Panther. Những tuyên bố về dự định của anh bị khán giả lấy ra đùa giỡn. Họ nói nếu Kanye West chiến thắng trong đợt tranh cử, lịch sử nước Mỹ sẽ lần đầu tiên có đệ nhất phu nhân lộ băng sex.

Lời mỉa mai trên của cộng đồng mạng nhắm vào Kim Kardashian - bà xã của Kanye. Cô này ban đầu được biết đến là bạn thân kiêm trợ lý của "tiểu thư" Paris Hilton. Đến năm 2007, Kim nổi đình đám khắp cả nước do lộ clip nóng với bạn trai cũ Ray J.



Kanye West và mỹ nhân ồn ào Kim Kardashian.

Tận dụng sự chú ý của truyền thông và những kẻ hiếu kỳ, Kim tranh thủ tạo tên tuổi cho mình, giúp các chị em trong gia đình được "thơm lây". Ngay trong năm đó, gia đình cô sản xuất chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians kể về cuộc sống thường nhật của các thành viên. "Đế chế Kardashians" giàu có, hùng mạnh được coi là nhờ công của Kim.

Bất chấp ồn ào đời tư của Kim, Kanye West vẫn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nam rapper trúng tiếng sét ái tình của Kim trong lần đầu gặp gỡ năm 2004. Gã si tình yêu đơn phương Kim 9 năm, làm bạn thân với cô trong thời gian đó.

Năm 2011, cặp đôi bị đồn đang bí mật hẹn hò. Năm 2012, Kim thừa nhận sự West đã chinh phục được trái tim cô. Họ nhanh chóng kết hôn và Kim sinh cho anh bốn người con: North (7 tuổi), Saint (4 tuổi), Chicago (2 tuổi) và Psalm (11 tháng tuổi).

Kim đăng ảnh chụp cùng Kanye West và các con vào Ngày của Cha, cảm ơn ông xã đã cho các con một cuộc sống đầy đủ và nhiều niềm vui.

Trái với đời tư ồn ào và không ít lần phát ngôn gây tranh cãi, cuộc hôn nhân của cặp đôi lại diễn ra êm ấm và được coi là cặp đôi vừa quyền lực, vừa hạnh phúc nhất Hollywood.

Trước quyết định tranh cử Tổng thống, Kim hết mực ủng hộ chồng. Cô cho biết sẽ hỗ trợ hết mình để giúp đỡ chiến dịch tranh cử của ông xã.

Thúy Anh