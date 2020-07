Kanye West muốn ly dị vì Kim Kardashian nghĩ 'chồng bị tâm thần'

Kanye West vừa gây bão với loạt tweet nhắm vào bà xã Kim Kardashian và mẹ vợ Kris Jenner. Anh viết: "Tôi đang cố ly dị Kim từ khi cô ấy gặp Meek (rapper Meek Mills - PV) tại khách sạn Waldorf để bàn về cải cách nhà tù".

Sau đó, anh đăng thêm nhiều tweet khác nói Kim đang muốn tống anh vào trại tâm thần do lo lắng cho sức khỏe của chồng khi tham gia cuộc đua tổng thống. "Họ cố bay tới đây cùng hai bác sĩ để khám cho tôi", West viết, đề cập đến luật California rằng những người có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân có thể bị giam giữ không tự nguyện.

"Kris và Kim hành động mà không có sự đồng ý của tôi. Đó không phải việc mà một người vợ nên làm", nam rapper nói.

Kim, West vốn được coi là cặp đôi giàu có, quyền lực ở Hollywood. Ảnh: Reuters.

Nam rapper nói bà xã và mẹ vợ là những kẻ "da trắng thượng đẳng". Anh còn mỉa mai Kris Jenner là "Kris Jong Un". Loạt tweet trên được West đăng lúc rạng sáng 22/7 (giờ địa phương) và xóa hết khoảng 30 phút sau đó.

Trước đó, trong buổi vận động tranh cử hôm 19/7, West "khóc như mưa" khi kể chuyện anh và Kim từng muốn phá thai. Hành động này khiến Kim tức giận. Nguồn tin của ET nói rằng Kim sợ con gái North khi lớn lên sẽ buồn khi biết những lời chia sẻ của cha.

Kanye West khóc khi kể chuyện vợ chồng từng có ý định bỏ con gái đầu lòng. Ảnh: AP.

Nhiều bài viết gần đây trên trang cá nhân của West đang nhắm vào Kim. Anh đã hai lần so sánh cuộc hôn nhân với bộ phim Get Out, trong đó, một phụ nữ da trắng lừa bạn trai da đen phẫu thuật não. Anh cũng đào lại sự xuất hiện của Kim trên Playboy - tạp chí người lớn dành cho đàn ông - từ 10 năm trước, viết: "Tôi đánh cược tính mạng của mình với Chúa rằng mẹ North sẽ không bao giờ chụp hình cho Playboy nữa".

Trong lần tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới 2020, Kanye West gây ra nhiều ồn ào và nhận được sự chú ý của truyền thông và công chúng. Không rõ chiến dịch tranh cử của anh nghiêm túc đến mức nào, nhưng một số người đã suy đoán đây chỉ là chiêu trò để West quảng bá cho album Donda sắp ra mắt.

Thúy Anh (Theo Independent, Pagesix)