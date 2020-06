Justin Bieber lên tiếng sau cáo buộc tấn công tình dục

Ngày 20/6, một phụ nữ tên Danielle tuyên bố trên Twitter rằng cô bị Justin Bieber tấn công tình dục ngày 9/3/2014 tại khách sạn Four Seasons, Texas sau khi nam ca sĩ biểu diễn tại lễ hội South by Southwest (SXSW). Theo Danielle, khi cô đang ở cùng nhóm bạn, một người đi đến hỏi họ có muốn gặp Justin Bieber không và họ đã đồng ý. Cô được Bieber yêu cầu đến phòng khách sạn Four Seasons và lên giường cùng anh. Khi đó, cô 21 tuổi còn nam ca sĩ kém cô một tuổi.

"Justin khiến tôi đồng ý với yêu cầu không được tiết lộ với bất cứ ai, hoặc tôi sẽ gặp rắc rối pháp lý nghiêm trọng", tài khoản tên Danielle viết. Sau khi hôn nhau, giọng ca Love Yourself có hành động đi xa so với chấp thuận của Danielle.

Một ngày sau tố cáo trên, Justin Bieber đăng bài viết chống lại lời buộc tội, cung cấp bằng chứng anh không có mặt vào thời điểm đó. "Tôi thường không lên tiếng nhưng sau khi nói chuyện với vợ và êkíp, tôi quyết định giải quyết sự việc vào tối nay", ngôi sao 26 tuổi viết.

Justin Bieber và bà xã Hailey Baldwin tại Los Angeles hôm xuất hiện cáo buộc cưỡng hiếp. Ảnh: GC.

"Tin đồn chỉ là tin đồn nhưng lạm dụng tình dục là vấn đề tôi chưa bao giờ xem nhẹ. Dù muốn lên tiếng ngay lập tức nhưng tôi phải thu thập đủ chứng cớ trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào", Bieber cho biết.

Ngôi sao người Canada tiếp tục: "Trong 24 giờ qua, một tài khoản Twitter kể câu chuyện lạm dụng tình dục có liên quan đến tôi, xảy ra ngày 9/3/2014 tại khách sạn Four Seasons, Texas. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng. Không có sự thật trong câu chuyện này. Tôi sẽ đưa ra bằng chứng tôi không có mặt tại địa điểm đó".

Bieber xác nhận anh có biểu diễn tại chương trình nhưng được bạn gái cũ Selena Gomez đi cùng tới sự kiện. "Đúng như cô ấy kể, tôi có màn biểu diễn bất ngờ cho khán giả tại SXSW. Điều mà người này không biết là tôi đã đến dự chương trình với Selena Gomez, bạn gái lúc đó của tôi".

Nam ca sĩ đăng thêm các bài báo, hình ảnh, hóa đơn trùng khớp với tuyên bố của mình. Anh không ở Four Seasons mà nghỉ lại tại khách sạn Airbnb và Westin các đêm 9 và 10/3/2014.

"Mọi khiếu nại về lạm dụng tình dục nên được thực hiện nghiêm túc và đó là lý do tôi cần phải lên tiếng", Justin Bieber viết. Anh cho biết sẽ làm việc với Twitter và chính quyền để kiện người tố cáo mình.

Thúy Anh (Theo Mail)