Justin Bieber kiện kẻ tố cáo anh tấn công tình dục

Hai tài khoản bị Justin Bieber kiện là Danielle và Kadi. Đầu tuần này, hai cô gái trên tố bị nam ca sĩ cưỡng hiếp vào 2014 và 2015.

Trong tài liệu pháp lý, Justin tuyên bố anh có "bằng chứng không thể chối cãi" chứng minh các cáo buộc này là "bịa đặt, lăng mạ, sỉ nhục", theo TMZ hôm 25/6. Chủ nhân hit Sorry nói các tweet của Danielle và Kadi có "dã tâm" hủy hoại danh tiếng của mình. Justin cho rằng cả hai tài khoản trên có thể được sử dụng bởi cùng một người.

Đơn kiện của nam ca sĩ đòi bồi thường 20 triệu USD, trong đó mỗi vụ là 10 triệu USD.

Justin Bieber ở cùng bạn gái cũ Selena Gomez trong ngày bị tố cưỡng hiếp.

Tài khoản có tên Danielle cáo buộc bị Justin Bieber tấn công tình dục tại khách sạn Four Season, Texas vào 9/3/2014 sau khi tham gia lễ hội South by Southwest. Nam ca sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện. Justin phủ nhận. Anh tung hóa đơn chứng minh mình nghỉ tại một khách sạn khác không phải Four Season vào thời điểm đó. Selena Gomez ở cùng anh cả đêm. Ngôi sao người Canada cho rằng Danielle bịa ra câu chuyện trên dựa vào sự thật anh đã dùng bữa tại khách sạn Four Season vào 10/3.

Danielle hiện đã xóa tài khoản Twitter.

Justin tham khảo ý kiến của vợ Hailey Bieber và quyết định đâm kiện. Ảnh: REX

Một tài khoản khác tên Kadi nhận mình là "fan bự" của Justin, đã đứng chờ ngoài khách sạn để được gặp thần tượng nhưng thực tế họ chưa bao giờ gặp nhau. Kadi nói bị Justin cưỡng hiếp trong phòng khách sạn ở New York lúc 2h30 sáng 5/5/2015.

Vào ngày đó, nam ca sĩ đang ở New York tham dự Met Gala. Anh nói câu chuyện của Kadi là "trò lừa bịp tinh vi". Trong đơn kiện, Justin nói sau buổi tiệc, anh tiếp tục di chuyển đến một bữa tiệc riêng tư, ở lại đó đến 4h sáng và ăn nhẹ tại một quầy bán xúc xích.

Ngày 22/6, sau khi hỏi ý kiến bà xã và những người khác, ngôi sao 26 tuổi đăng loạt tweet phủ nhận cáo buộc. "Tin đồn là tin đồn nhưng lạm dụng tình dục là việc tôi không xem nhẹ", anh nói lý do lên tiếng.

Thúy Anh (Theo Mail)