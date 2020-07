Johnny Depp tố bị vợ cũ châm thuốc lá vào mặt

Tại phiên tòa hôm 14/7 kiện tờ báo The Sun viết bài nói anh là "kẻ đánh vợ", Johnny Depp tố cáo vợ cũ từng châm thuốc lá vào mặt anh. Malcolm Connolly, vệ sĩ đã làm việc cho Depp 16 năm, làm chứng tại phiên tòa.

Connolly đưa ra bằng chứng là tháng 3/2015 tại Australia khi Depp đang quay Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ đội trưởng đội an ninh, nói: "Malcolm, giải cứu sếp ngay".

Connolly vào nhà và thấy cặp vợ chồng mới cưới đang "hét vào mặt nhau". Connolly đưa Depp ra xe, tài tử kể: "Cô ta cắt ngón tay của tôi, lấy chai vodka đập vào tay tôi". "Tôi thấy ngón tay anh ấy chảy máu", Connolly nói với tòa.

Johnny Depp, Amber Heard xuất hiện tại phiên tòa. Ảnh: Shutterstock.

Depp cũng nói với Connolly rằng bị Amber Heard dí điếu thuốc vào mặt. Vệ sĩ nhìn mặt nam diễn viên và thấy vết thương. Ngay sau đó Heard xuất hiện, trên người không có vết thương, chạy lại gần ôtô và nói: "Anh định cứ thế bỏ đi hả kẻ hèn nhát?".

Connolly nói chưa từng thấy Depp đánh đập Heard. "Tôi không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào đánh phụ nữ, cho dù đó là ai, kể cả nếu anh ta là ông chủ của tôi hoặc là đức giáo hoàng", Connolly nói.

Tara Roberts, người quản lý hòn đảo tư nhân của Depp ở Bahamas, cũng cho biết: "Tôi chưa từng thấy Johnny - một người đàn ông tốt bụng - đánh Amber hay bất kỳ ai khác". Roberts nói thêm rằng cô từng chứng kiến Amber giận dữ lao vào Johnny, giật tóc và thực hiện các hành vi hung hăng với anh.

"Trước khi kết hôn với Amber, anh ấy là người hướng ngoại, thân thiện và hòa đồng. Luôn có không khí gia đình mỗi khi anh ấy tới thăm hòn đảo. Nhưng Johnny thay đổi rõ rệt trong suốt cuộc hôn nhân. Một người từng rất hòa đồng, tràn đầy sinh khí nay dành cả ngày để ngủ, sống lặng lẽ, thích ở một mình, các bữa ăn cùng nhau trở nên ít đi và không còn nữa", cô cho biết.

Cặp sao thời chưa ly hôn. Ảnh: FilmMagic.

Ngoài hai nhân chứng trên còn có Samantha McMillen - stylist làm việc với Depp 18 năm và cũng từng làm việc với Heard khi cặp đôi kết hôn. Tòa án hỏi McMillen về vụ bạo lực hồi tháng 12/2015. Cô cho biết đã gặp Heard sau hôm đó nhưng không thấy nữ diễn viên có thương tích nào. "Tôi nhìn cô ấy suốt cả ngày với điều kiện ánh sáng tốt, khoảng cách gần và không makeup nhưng không thấy bất kỳ vết bầm, vết cắt, vết thương nào trên mặt và cơ thể", McMillen nói.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào hôm nay.

Heard và Depp kết hôn từ năm 2015 tuy nhiên cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 15 tháng. Heard tố bị Johnny Depp bạo hành. Hai người ly dị năm 2016 và Depp phải bồi thường 7 triệu USD. Số tiền này được mỹ nhân Aquaman làm từ thiện.

Tháng 12/2018, Heard đăng bài viết trên Washington Post, mô tả mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tài tử kiện vợ cũ tội phỉ báng khiến anh mất vai trong loạt phim Pirates of the Caribbean, đòi bồi thường 50 triệu USD.

Thúy Anh (Theo Variety)